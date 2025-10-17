Украина увеличила импорт плоского металлопроката с начала года на 13,1%

За девять месяцев 2025 года (январь-сентябрь) поставка плоского металлопроката на украинский рынок достигла 832,2 тыс. тонн. Этот объем на 13,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на расчеты GMK Center.

Около 50% импорта приходится на плоский прокат с покрытием (УКТВЭД – 7210) – 409,42 тыс. т, что на 16,5% больше года в год (г/г). Основными поставщиками продукции за период были Турция – 215,31 тыс. т, Польша – 47,12 тыс. т, и Словакия – 40,99 тыс. т.

Еще 31% поставок или 262,37 тыс. т (+3,9% г/г) пришлось на плоский горячекатаный прокат (УКТВЭД – 7208). Ключевым источником поставок этой продукции является Турция – 209,7 тыс. т. Еще 30 тыс. т импортировано из Китая и 5,48 тыс. т – из Италии.

Также за январь-сентябрь импортировано 79,31 тыс. т плоского холоднокатаного проката (УКТВЭД – 7209), что на 33,2% больше г/г. Из Турции ввезено 59,59 тыс. т соответствующей продукции, Китая – 15,29 тыс. т, Словакии – 3,64 тыс. т.

В III квартале объемы импорта выросли на 6,4% в годовом сравнении и сократились на 2,7% в квартальном – до 278,12 тыс. т.

В сентябре украинские потребители импортировали 99,83 тыс. т плоского проката, что на 39,6% больше г/г, и 14,3% месяц до месяца (м/м)

Импорт по основным категориям плоского проката в сентябре был таким:

Плоский прокат с покрытием: 47,47 тыс. т (+30,6% г/г; -8,7% м/м).

47,47 тыс. т (+30,6% г/г; -8,7% м/м). Плоский горячекатаный (г/к) прокат: 34,59 тыс. т. Это самый большой рост как по сравнению с прошлым годом (+79,9% г/г), так и по сравнению с прошлым месяцем (+107,6% м/м).

34,59 тыс. т. Это как по сравнению с прошлым годом (+79,9% г/г), так и по сравнению с прошлым месяцем (+107,6% м/м). Плоский холоднокатаный (х/к) прокат: 8,27 тыс. т (+12,9% р/с; -26,6% м/м).

Расходы на импорт плоского проката по итогам января-сентября выросли на 8,1% г/г – до $880,65 млн, а в сентябре – на 29,9% г/г и 19,2% м/м до $106,16 млн.

Напомним, за первые пять месяцев 2025 года украинские металлургические предприятия произвели 2,057 млн тонн металлопроката - это 97,6% от объемов аналогичного периода 2024 года. Из всего объема продукции 61,5% было экспортировано (1,541 млн тонн), тогда как в прошлом году доля экспорта составила 65,4%.