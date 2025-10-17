Україна збільшила імпорт плоского металопрокату з початку року на 13,1%

За дев'ять місяців 2025 року (січень–вересень) постачання плоского металопрокату на український ринок досягло 832,2 тис. тонн. Цей обсяг на 13,1% більший, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на розрахунки GMK Center.

Близько 50% імпорту припадає на плоский прокат з покриттям (УКТЗЕД – 7210) – 409,42 тис. т, що на 16,5% більше рік до року (р/р). Основними постачальниками продукції протягом періоду були Туреччина – 215,31 тис. т, Польща – 47,12 тис. т, та Словаччина – 40,99 тис. т.

Ще 31% поставок або 262,37 тис. т (+3,9% р/р) припало на плоский гарячекатаний прокат (УКТЗЕД – 7208). Ключовим джерелом поставок цієї продукції є Туреччина – 209,7 тис. т. Ще 30 тис. т імпортовано з Китаю, та 5,48 тис. т – з Італії.

Також за січень-вересень імпортовано 79,31 тис. т плоского холоднокатаного прокату (УКТЗЕД – 7209), що на 33,2% більше р/р. З Туреччини ввезено 59,59 тис. т відповідної продукції, Китаю – 15,29 тис. т, Словаччини – 3,64 тис. т.

У III кварталі обсяги імпорту зросли на 6,4% у річному порівнянні, та скоротились на 2,7% у квартальному – до 278,12 тис. т.

Зазначається, що у вересні українські споживачі імпортували 99,83 тис. т плоского прокату, що на 39,6% більше р/р, та 14,3% місяць до місяця (м/м)

Імпорт за основними категоріями плоского прокату у вересні був таким:

Плоский прокат із покриттям: 47,47 тис. т (+30,6% р/р; -8,7% м/м).

47,47 тис. т (+30,6% р/р; -8,7% м/м). Плоский гарячекатаний (г/к) прокат: 34,59 тис. т. Це найбільше зростання як порівняно з минулим роком (+79,9% р/р), так і порівняно з минулим місяцем (+107,6% м/м).

34,59 тис. т. Це як порівняно з минулим роком (+79,9% р/р), так і порівняно з минулим місяцем (+107,6% м/м). Плоский холоднокатаний (х/к) прокат: 8,27 тис. т (+12,9% р/р; -26,6% м/м).

Витрати на імпорт плоского прокату за підсумками січня-вересня зросли на 8,1% р/р – до $880,65 млн, а у вересні – на 29,9% р/р та 19,2% м/м, до $106,16 млн.

Нагадаємо, за перші п’ять місяців 2025 року українські металургійні підприємства виробили 2,057 млн тонн металопрокату — це 97,6% від обсягів аналогічного періоду 2024 року. З усього обсягу продукції 61,5% було експортовано (1,541 млн тонн), тоді як минулого року частка експорту становила 65,4%.