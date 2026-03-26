Експорт довгого металопрокату з України обвалився на 64%: дані за початок 2026 року

За підсумками перших двох місяців 2026 року загальний обсяг експорту довгого металопрокату впав на 64,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав лише 41,1 тис. тонн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на розрахунки GMK Center.

Паралельно з натуральними обсягами стрімко знизилася і валютна виручка: у січні-лютому вона скоротилася на 59,7%, склавши 31,45 млн доларів США.

39,8% від загального обсягу експорту довгого прокату припадає на інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, кручені (УКТЗЕД 7214) – 16,34 тис. т (-56,6% р./р.).

До Польщі було відвантажено 8,01 тис. т, Молдови – 6,61 тис. т, Румунії – 1,46 тис. т.

Українські виробники протягом цього періоду експортували 11,81 тис. т дроту з нелегованої сталі (УКТЗЕД 7217), що на 48,3% менше р./р.

Основна частина продукції спрямована до Польщі – 2,86 тис. Ще 2,56 тис. т було експортовано до Німеччини й 1,68 тис. т – до Молдови.

7,95 тис. т (-81,6% р./р.) експорту припадає на прутки та бруски гарячекатані, вироблені з вуглецевої сталі, у бунтах (УКТЗЕД 7213).

Серед основних споживачів: Польща – 3,49 тис. т, Литва – 2,35 тис. т, Румунія – 1,15 тис. т.

В лютому показник становив 22,11 тис. т, що на 66,3% менше порівняно з лютим 2025 року та на 16,4% більше від попереднього місяця.

Відвантаження інших прутків і брусків із вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, кручених (УКТЗЕД 7214) становили 12,17 тис. т (-36,9% р./р.; +192% м./м.), дроту з нелегованої сталі (УКТЗЕД 7217) – 5,47 тис. т (-46,8% р./р.; -13,7% м./м.), а прутків та брусків гарячекатаних, вироблені з вуглецевої сталі, у бунтах (УКТЗЕД 7213) – 2,77 тис. т (-90,6% р./р.; -46,6% м./м.).

Нагадаємо, українські металургійні компанії за підсумками січня–серпня 2025 року знизили експорт плоского прокату на 1,5% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року – до 1,1 млн т.