Росія атакувала залізничну та портову інфраструктуру України: пошкоджено будівля морвокзалу та локомотиви

Росія атакувала залізничну та портову інфраструктуру / Мінрозвитку громад і територій

Вночі 26 березня російська армія знову атакувала залізничну та портову інфраструктуру України.

Як пише Delo.ua,  про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, у Кіровоградській області дрони атакували пункт технічного обслуговування локомотивів. Пошкоджено декілька локомотивів.

Фото 2 — Росія атакувала залізничну та портову інфраструктуру України: пошкоджено будівля морвокзалу та локомотиви

Крім того,  в Одеській області зафіксовано влучання по складських приміщеннях та причалах, пошкоджено будівлі портових операторів і морвокзалу.

Фото 3 — Росія атакувала залізничну та портову інфраструктуру України: пошкоджено будівля морвокзалу та локомотиви

Кулеба розповів, що під час цих атак ніхто не постраждав.

Міністр зауважив, що усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків і відновленням роботи.

Як  повідомила Ізмаїльська РДА, внаслідок атаки  є пошкодження у двох локаціях — у місті Ізмаїл та Вилківській громаді.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що через атаку в окремих населених пунктах є перебої з електропостачанням. Критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення. Тривають відновлювальні роботи.

Нагадаємо, вранці 24 березня російська армія знову атакувала залізницю ну Харківській області. Дрон влучив у вагон приміського поїзда: один пасажир загинув.

Автор:
Світлана Манько