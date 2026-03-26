Росія атакувала залізничну та портову інфраструктуру України: пошкоджено будівля морвокзалу та локомотиви
Вночі 26 березня російська армія знову атакувала залізничну та портову інфраструктуру України.
Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
За його словами, у Кіровоградській області дрони атакували пункт технічного обслуговування локомотивів. Пошкоджено декілька локомотивів.
Крім того, в Одеській області зафіксовано влучання по складських приміщеннях та причалах, пошкоджено будівлі портових операторів і морвокзалу.
Кулеба розповів, що під час цих атак ніхто не постраждав.
Міністр зауважив, що усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків і відновленням роботи.
Як повідомила Ізмаїльська РДА, внаслідок атаки є пошкодження у двох локаціях — у місті Ізмаїл та Вилківській громаді.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що через атаку в окремих населених пунктах є перебої з електропостачанням. Критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення. Тривають відновлювальні роботи.
Нагадаємо, вранці 24 березня російська армія знову атакувала залізницю ну Харківській області. Дрон влучив у вагон приміського поїзда: один пасажир загинув.