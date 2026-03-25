Замість енергетики Росія фокусується на залізниці: голова "Укрзалізниці" розповів про збільшення атак

Від початку повномасштабної війни російські війська здійснили близько п'яти тисяч атак на інфраструктуру “Укрзалізниці”. Пошкоджено багато локомотивів, пасажирських вагонів та вокзалів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, лише на перші місяці цього року прийшлося понад 10% від всіх атак.

"Тобто якщо побудувати криву цих атак, то їх кількість зростає, зокрема навесні, коли з енергетики фокус зміщується, і ворог фокусується на транспортній інфраструктурі", - підкреслив Перцовський.

Він розповів, що внаслідок обстрілів пошкоджено значну кількість локомотивів, пасажирських вагонів і вокзалів.

Очільник "Укрзалізниці" наголосив, що наразі діють 15 регіональних моніторингових команд, які в режимі 24/7 підключені до всіх систем моніторингу та радарів. Він зазначив, що вони тісно співпрацюють із відповідними підрозділами Повітряних сил, що дозволяє зіставляти маршрути руху потягів із наявними загрозами в повітрі.

"Це є наслідок реального моніторингу, дуже часто в реальному часі звірки з нашими військовими, з силами протиповітряної оборони, підтвердження, що за тип об'єкту в небі, чи він справляє справжню загрозу, і тоді відповідно прийняття рішення щодо доцільності зупинки поїзду чи евакуації", - додав Перцовський.

Він зауважив, що понад чотири тисячі працівників поїзних бригад уже пройшли спеціальне навчання. За його словами, ця підготовка триватиме й надалі, оскільки "коректна і грамотна евакуація, залежить від злагодженості і чіткості дій наших поїзних бригад".

"На жаль, нікого у світі не навчали як діяти, коли над тобою летить "шахед", але життя нас змушує, і колеги постійно проходять це навчання і практикуються над тим, щоб досвід евакуації був безпечним", - наголосив Перцовський.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” посилює правила безпеки пасажирів у поїздах, щоб подорожі залишалися передбачуваними та безпечними навіть у надзвичайних ситуаціях.

Евакуація при дроновій небезпеці для пасажирських поїздів рятує життя, але водночас може нести й критичну небезпеку за найменшої необережності.

Саме так на Одеській залізниці під час евакуації пасажирів загинула провідниця "Укрзалізниці". Зустрічний потяг, який також прямував до своєї евакуаційної зупинки, завдав їй смертельних травм. Крім того, травм середньої тяжкості зазнав один із пасажирів.

А вранці 24 березня російська армія знову атакувала залізницю ну Харківській області. Дрон влучив у вагон приміського поїзда: один пасажир загинув.