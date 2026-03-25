Вместо энергетики Россия фокусируется на железной дороге: глава "Укрзализныци" рассказал об увеличении атак

С начала полномасштабной войны российские войска совершили около пяти тысяч атак на инфраструктуру "Укрзализныци". Повреждены многие локомотивы, пассажирские вагоны и вокзалы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, только на первые месяцы этого года пришлось более 10% всех атак.

"То есть, если построить кривую этих атак, то их количество растет, в частности весной, когда с энергетики фокус смещается, и враг фокусируется на транспортной инфраструктуре", - подчеркнул Перцовский.

Он рассказал, что в результате обстрелов повреждено значительное количество локомотивов, пассажирских вагонов и вокзалов.

Глава "Укрзализныци" подчеркнул, что в настоящее время действуют 15 региональных мониторинговых команд, которые в режиме 24/7 подключены ко всем системам мониторинга и радаров. Он отметил, что они тесно сотрудничают с соответствующими подразделениями Воздушных сил, что позволяет сопоставлять маршруты движения поездов с угрозами в воздухе.

"Это следствие реального мониторинга, очень часто в реальном времени сверки с нашими военными, с силами противовоздушной обороны, подтверждение, что за тип объекта в небе, или он представляет настоящую угрозу, и тогда соответственно принятие решения о целесообразности остановки поезда или эвакуации", - добавил Перцовский.

Он отметил, что более четырех тысяч работников поездных бригад уже прошли специальное обучение. По его словам, эта подготовка будет продолжаться, поскольку "корректная и грамотная эвакуация зависит от слаженности и четкости действий наших поездных бригад".

"К сожалению, никого в мире не учили как действовать, когда над тобой летит "шахед", но жизнь нас заставляет, и коллеги постоянно проходят эту учебу и практикуются над тем, чтобы опыт эвакуации был безопасным", - подчеркнул Перцовский.

Напомним, "Укрзализныця" ужесточает правила безопасности пассажиров в поездах, чтобы путешествия оставались предсказуемыми и безопасными даже в чрезвычайных ситуациях.

Эвакуация при дроновой опасности для пассажирских поездов спасает жизнь, но может нести и критическую опасность при малейшей неосторожности.

Именно так на Одесской железной дороге во время эвакуации пассажиров погибла проводница "Укрзализныци". Встречный поезд, также направлявшийся к своей эвакуационной остановке, нанес ей смертельные травмы. Кроме того, травмы средней тяжести получил один из пассажиров.

А утром 24 марта российская армия снова атаковала железную дорогу на Харьковской области. Дрон попал в вагон пригородного поезда: один пассажир погиб .