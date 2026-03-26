Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,87

--0,05

EUR

50,85

--0,04

Наличный курс:

USD

44,05

43,95

EUR

51,20

51,00

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россия атаковала железнодорожную и портовую инфраструктуру Украины: повреждено здание морвокзала и локомотивы

атака
Россия атаковала железнодорожную и портовую инфраструктуру / Минрозвития общин и территорий

Ночью 26 марта российская армия снова атаковала железнодорожную и портовую инфраструктуру Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, в Кировоградской области дроны атаковали пункт технического обслуживания локомотивов. Повреждены несколько локомотивов.

Кроме того, в Одесской области зафиксировано попадание по складским помещениям и причалам, повреждены здания портовых операторов и морвокзала.

Кулеба рассказал, что во время этих атак никто не пострадал.

Министр отметил, что все профильные службы работают над ликвидацией последствий и возобновлением работы.

Как   сообщила   Измаильская РГА, в результате атаки повреждения в двух локациях — в городе Измаил и Вилковской общине.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что из-за атаки в отдельных населенных пунктах есть перебои с электроснабжением. Критическую инфраструктуру перевели на резервное питание. Продолжаются восстановительные работы.

Напомним, утром 24 марта российская армия снова атаковала железную дорогу на Харьковской области. Дрон попал в вагон пригородного поезда: один пассажир погиб .

Автор:
Светлана Манько