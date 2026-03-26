Россия атаковала железнодорожную и портовую инфраструктуру Украины: повреждено здание морвокзала и локомотивы

Ночью 26 марта российская армия снова атаковала железнодорожную и портовую инфраструктуру Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, в Кировоградской области дроны атаковали пункт технического обслуживания локомотивов. Повреждены несколько локомотивов.

Кроме того, в Одесской области зафиксировано попадание по складским помещениям и причалам, повреждены здания портовых операторов и морвокзала.

Кулеба рассказал, что во время этих атак никто не пострадал.

Министр отметил, что все профильные службы работают над ликвидацией последствий и возобновлением работы.

Как сообщила Измаильская РГА, в результате атаки повреждения в двух локациях — в городе Измаил и Вилковской общине.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что из-за атаки в отдельных населенных пунктах есть перебои с электроснабжением. Критическую инфраструктуру перевели на резервное питание. Продолжаются восстановительные работы.

Напомним, утром 24 марта российская армия снова атаковала железную дорогу на Харьковской области. Дрон попал в вагон пригородного поезда: один пассажир погиб .