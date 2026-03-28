Россия атаковала порт и роддом в Одессе: есть погибшие и раненые

Российские войска ночью нанесли массированный удар по Одессе и портовой инфраструктуре региона. Под обстрелы попал один из портов Большой Одессы, а также гражданские объекты города.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Администрации морских портов Украины.

На территории портового предприятия зафиксировано несколько попаданий. В результате атаки повреждены элементы причальной инфраструктуры и технические емкости. Также в одном из портов беспилотник повредил зерновую галерею и пустой резервуар. Пострадавших посреди персонала нет.

В то же время, удары по городу привели к жертвам среди гражданского населения. По предварительным данным, погибли два человека, еще 12 получили ранения, среди них — 9-летний мальчик, находящийся в состоянии средней тяжести.

В Одесской ОВА добавили, что среди поврежденных объектов - роддом, где зафиксировано попадание в крышу. На момент атаки в заведении находились 80 человек, включая медицинский персонал, все они находились в укрытии, что позволило избежать жертв.

Также повреждения получили частные и многоэтажные дома, объекты критической инфраструктуры и территория телецентра.

На местах работают спасатели, экстренные службы и оперативные штабы, идет ликвидация последствий обстрелов и уточнение информации о пострадавших. Правоохранители фиксируют очередные военные преступления России против гражданского населения.

Напомним, 26 марта российская армия также атаковала железнодорожную и портовую инфраструктуру Украины.