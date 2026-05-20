У КМДА прокоментували різке підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті

Столична влада запропонувала підняти тариф на одну поїздку в громадському транспорті Києва до 30 гривень. Цей тариф не є економічно обґрунтованим, а реальний повинен бути ще вищим..

Як пише Delo.ua, про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації Сергій Підгайний, передає "Суспільне".

Компромісна і реалістична ціна

"На сьогоднішній день економічно обґрунтований тариф на проїзд значно вищий. Чому 30 гривень – ця цифра врахована і наближена до економічного розрахунку", -наголосив він.

За словами посадовця КМДА, запропонована вартість перевезення пасажирів базується на затратній частині минулого року.

"Дали розрахунки підприємства і вже відштовхувались від вартості з прибутком і амортизацією і вийшли на компромісну та реалістичну ціну", - пояснив Підгайний.

Він зауважив, що необхідність підвищення вартості проїзду зумовлена стрімким подорожчанням паливно-мастильних матеріалів, електроенергії та зростанням середньої заробітної плати, що створює значне навантаження на міський бюджет.

"Необхідно було зменшити це навантаження з урахуванням того, що є інші потреби на підготовку до зими міста Києва, де є дуже велике навантаження на бюджет", - додав Підгайний.

Він уточнив, що для пільговиків проїзд в столичному транспорті залишатиметься безоплатним, студенти платитимуть лише половину вартості квитка, а учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку — зі знижкою 75%.

Актуальні тарифи: що платять кияни зараз

Наразі вартість проїзду в міському пасажирському транспорті Києва залишається незмінною:

автобус, трамвай, тролейбус, фунікулер – 8 гривень за поїздку;

метрополітен – 8 гривень за поїздку;

міська електричка – 14,99 гривень за поїздку.

Реальна вартість: скільки насправді коштує поїздка

Наразі існує суттєва різниця між тим, що платять пасажири, та реальною собівартістю перевезення. Ще до війни Київський метрополітен оцінював собівартість однієї поїздки трохи більше 24 гривень, а Київпастранс – понад 21 гривню.

У 2024 році ситуація змінилася кардинально. Київський метрополітен перерахував собівартість перевезення одного пасажира. Тобто тепер собівартість вже становить понад 40 гривень. Це пов'язано зі зміною пасажиропотоку, подорожчанням електроенергії та зростанням витрат на оплату праці фахівців.

Простими словами: киянин платить 8 гривень за поїздку в метро, а решту 32+ гривні покривають платники податків міста. Міський бюджет щороку виділяє кілька мільярдів гривень на підтримку перевізників.

Подорожчання проїзду у Києві

У Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті з 15 липня. Запровадити нові тарифи планують після завершення процедур регуляторної політики, а також після консультацій з громадськістю та профспілками.

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку:

1–9 поїздок — 30 грн;

10–19 — 28,90 грн;

20–29 — 27,80 грн;

30–39 — 26,60 грн;

40–49 — 25,50 грн;

50 поїздок — 25 грн.

Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн. А безлімітний місячний проїзний коштуватиме 4 тисячі 875 гривень.

Співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко, говорячи про плани щодо підвищення цін на проїзд у громадському транспорті столиці, зауважив, що цифри, які пропонуються, "космічні" і "взяті зі стелі".

"Тим паче, якщо подивитись на вартість проїзного, - 4 тисячі 875 гривень, то це один з найдорожчих проїзних в Європі… Це трішки дешевше, ніж у Лондоні та Амстердамі, але точно дорожче, ніж у Відні, Празі, Будапешті чи Варшаві, і ще в багатьох європейських містах", - наголосив Гречко.

Він навів приклад, що у Будапешті, Варшаві та Празі ціна проїзного складає орієнтовно 1 тис. 100 - 1 тис. 200 грн.

Додамо, петиція на сайті Київської міської ради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану за добу набрала необхідні для розгляду голоси.