В КГГА прокомментировали резкое повышение тарифов на проезд в общественном транспорте

Столичные власти предложили поднять тариф на одну поездку в общественном транспорте Киева до 30 гривен. Этот тариф не является экономически обоснованным, а реальный должен быть еще выше.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Сергей Пидгайный, передает "Общественное".

Компромиссная и реалистичная цена

"На сегодняшний день экономически обоснованный тариф на проезд значительно выше. Почему 30 гривен – эта цифра учтена и приближена к экономическому расчету", - подчеркнул он.

По словам чиновника КГГА, предложенная стоимость перевозки пассажиров базируется на затратной части в прошлом году.

"Дали расчеты предприятия и уже отталкивались от стоимости с прибылью и амортизацией и вышли на компромиссную и реалистичную цену", – пояснил Пидгайный.

Он отметил, что необходимость повышения стоимости проезда обусловлена стремительным подорожанием горюче-смазочных материалов, электроэнергии и ростом средней заработной платы, что создает значительную нагрузку на городской бюджет.

"Необходимо было уменьшить эту нагрузку с учетом того, что есть другие потребности на подготовку к зиме города Киева, где очень большая нагрузка на бюджет", - добавил Подгайный.

Он уточнил, что для льготников проезд в столичном транспорте будет оставаться безвозмездным, студенты будут платить только половину стоимости билета, а учащиеся во время учебного года будут пользоваться транспортом бесплатно, а летом со скидкой 75%.

Актуальные тарифы: что платят киевляне сейчас

Пока стоимость проезда в городском пассажирском транспорте Киева остается неизменной:

автобус, трамвай, троллейбус, фуникулер – 8 гривен за поездку;

метрополитен – 8 гривен за поездку;

городская электричка – 14,99 гривен за поездку.

Реальная стоимость: сколько на самом деле стоит поездка

Существует существенная разница между тем, что платят пассажиры, и реальной себестоимостью перевозки. Еще до войны Киевский метрополитен оценивал себестоимость одной поездки чуть более 24 гривен, а Киевпасстранс – более 21 гривны.

В 2024 году ситуация поменялась кардинально. Киевский метрополитен перечислил себестоимость перевозки одного пассажира. То есть теперь себестоимость составляет более 40 гривен. Это связано с изменением пассажиропотока, удорожанием электроэнергии и ростом затрат на оплату труда специалистов.

Простыми словами: киевлянин платит 8 гривен за поездку в метро, а остальные 32+ гривны покрывают налогоплательщики города. Городской бюджет ежегодно выделяет несколько миллиардов гривен на поддержку перевозчиков.

Удорожание проезда в Киеве

В Киеве планируют обновить тарифы на проезд в коммунальном транспорте с 15 июля. Ввести новые тарифы планируется после завершения процедур регуляторной политики, а также после консультаций с общественностью и профсоюзами.

Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок на транспортную карту:

1–9 поездок – 30 грн;

10–19 – 28,90 грн;

20-29 - 27,80 грн;

30–39 – 26,60 грн;

40-49 - 25,50 грн;

50 поездок - 25 грн.

Также предусмотрены месячные проездные, где стоимость одной поездки составит около 23,3–23,6 грн. А безлимитный месячный проездной обойдется в 4 тысячи 875 гривен.

Соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко, говоря о планах повышения цен на проезд в общественном транспорте столицы, отметил, что предлагаемые цифры "космические" и "взятые с потолка".

"Тем более, если посмотреть на стоимость проездного - 4 тысячи 875 гривен, то это один из самых дорогих проездных в Европе... Это немного дешевле, чем в Лондоне и Амстердаме, но точно дороже, чем в Вене, Праге, Будапеште или Варшаве, и еще во многих европейских городах", - подчеркнул Греч.

Он привел пример, что в Будапеште, Варшаве и Праге цена проездного составляет ориентировочно 1 тыс. 100 – 1 тыс. 200 грн.

Добавим, петиция на сайте Киевского городского совета с призывом остановить повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте столицы до завершения военного положения в сутки набрала необходимые для рассмотрения голоса.