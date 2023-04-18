Украина стала крупнейшим поставщиком яблок в Узбекистан, опередив Польшу

В январе 2023 Украина стала крупнейшим поставщиком яблока на рынок Узбекистана, несмотря на длительную российскую военную агрессию, сложную и дорогостоящую логистику и многочисленные трудности с экспортом агропродукции.

Об этом сообщает проект EastFruit.

Отмечается, что за январь 2023 экспорт яблока из Украины в Узбекистан достиг 360 тонн и на 24% превысил объемы поставок того же месяца 2022 года.

Кроме того, украинское яблоко вытеснило с рынка Узбекистана в январе яблоко из Ирана, Молдовы и Турции. Поставки свежего яблока из этих стран в Узбекистан упали в 32 раза, в 3 раза и в 4 раза соответственно.

Кстати, Украину по объемам поставок яблока в Узбекистан в январе почти догнала Польша, экспортировавшая 351 тонну яблока на этот весьма прибыльный рынок сбыта.

Согласно мониторингу проекта, оптовые цены на свежее яблоко сорта "Голден Делишез" в Украине и Польше в январе 2023 года были втрое ниже, чем в Узбекистане.

В то же время цены в Молдове были несколько выше, чем в Украине и Польше. В феврале 2023 года цены на яблоко в Узбекистане продолжали расти, но оставались стабильными в Украине и Польше, делая экспорт в Узбекистан еще более прибыльным.

Отметим, что в декабре 2022 года Украина экспортировала в Узбекистан 274 тонны свежего яблока, а в ноябре, когда на рынке Узбекистана было по-прежнему много местного дешевого яблока – 39 тонн.

В 2022 году экспорт украинского яблока в Узбекистан достиг своего пика в феврале-апреле, когда в течение трех месяцев было экспортировано более полутора тысяч тонн свежего украинского яблока в эту центральноазиатскую страну.

Напомним, украинские производители возобновили экспорт свежего яблока в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, в частности Малайзию.

Также отечественная компания "Сады Днепра" (ТМ UApple) продолжает расширять географию фруктового экспорта и поставила контейнер яблок в еще одну страну Субсахарской Африки – Экваториальную Гвинею.

Источник фото: ua.depositphotos.com