В "Енергоатомі" хочуть збільшити експорт електроенергії та назвали перспективні ринки

"Енергоатом" має можливості для експорту електроенергії і може в майбутньому збільшувати його обсяг. Про це заявив голова держкомпанії Енергоатом Петро Котін, повідомляє Forbes.

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"Технічні можливості дозволяють нам експортувати до 700 МВт. Ми хочемо додати нові лінії, щоб можна було експортувати не менше 2000 МВт", — сказав Котін .

За його словами, собівартість атомної енергетики нижче, ніж інших видів електроенергії в Україні, тому "Енергоатом" знаходиться в сприятливих умовах для експорту.

Котін вважає, що покупка електроенергії у України буде цікава країнам Центральної та Східної Європи.

"Наприклад, купуючи електроенергію у нас, Литва зможе відмовитись від її імпорту з Росії", — сказав він.

Котін також запевнив, що Україна має запас ядерного палива для АЕС на два роки. Протягом цього часу країна не матиме браку цього палива, навіть в умовах відсутності поповнення запасів.

Керівник "Енергоатому" висвітлив і те, що у зв'язку з окупацією співробітники Запорізької АЕС змінили формат своєї роботи, пристосувавшись до умов, що склалися.