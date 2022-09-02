Украина может стать "зеленым" энергохабом для Европы, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина может стать "зеленым" энергохабом для Европы, который заменит российские энергоресурсы. Об этом глава государства заявил 2 сентября, выступая на международном экономическом форуме "Амброзетти".

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"У нашей страны – огромный природный потенциал для развития мощностей в "зеленой" энергетике и в производстве "зеленого" водорода. Это потенциал как минимум в десятки, а возможно, в сотне гигаватт "зеленых" электрических мощностей и миллионы тонн "зеленого" водорода ", – отметил Зеленский.

Президент уверен, что благодаря украинскому экспорту электричества можно стабилизировать энергопотребление стран ЕС, что снизит энергодавление России на всю Европу.

Он обратил внимание, что уже есть и инфраструктура для транспортировки электричества и водорода в ЕС.

На фоне энергетического кризиса Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E) позволила Украине увеличить экспорт электроэнергии в страны Евросоюза в 2,5 раза.

Напомним, 16 марта Объединенная энергосистема Украины синхронизировалась с Энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. В Министерстве энергетики прогнозируют, что Украина заработает до 1,5 млрд. евро на экспорте электроэнергии в Евросоюз до конца 2022 года.