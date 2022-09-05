Украина увеличит экспорт электроэнергии в ЕС в часы пик

Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E) увеличила до 300 МВт доступную пропускную способность для экспорта электроэнергии из Украины в ЕС. Такие возможности для украинских экспортеров будут действовать в часы наибольшего потребления электроэнергии. Первый день поставки с увеличенными объемами – 5 сентября.

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Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что соответствующее решение операторы системы передачи (ОСП) континентальной Европы приняли на заседании региональной группы Континентальная Европа ENTSO-E.

"Доступный объем межгосударственных сечений для экспорта/импорта электроэнергии между Украиной и ENTSO-E увеличен на 50 МВт в дневные и вечерние часы суток. В частности, с 7:00 до 23:00 (по европейскому времени) (16 часов подряд) – в понедельник - пятницу и с 9:00 до 23:00 (по европейскому времени) (14 часов подряд) - в субботу - воскресенье. В остальные часы суток величина доступного сечения останется на прежнем уровне", - сообщили в "Укрэнерго".

В ведомстве подчеркнули, что теперь общий объем доступной пропускной способности электросетей между энергосистемами Украины и ЕС в дневные и вечерние часы увеличился до 300 МВт, а в ночные часы останется на уровне 250 МВт. Первый день поставки с увеличенными объемами – 5 сентября.

На аукционах по доступу к межгосударственным пересечениям в дневные и ночные часы он будет распределяться в направлении Румынии в объеме 125 МВт и Словакии – 175 МВт. А с 6 сентября – в обеих странах поровну: по 150 МВт днем и вечером и по 125 МВт ночью в каждую страну.

Отметим, что на фоне энергетического кризиса Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E) позволила Украине увеличить экспорт электроэнергии в страны Евросоюза в 2,5 раза.

Напомним, 16 марта Объединенная энергосистема Украины синхронизировалась с Энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E.

В Министерстве энергетики прогнозируют, что Украина заработает до 1,5 млрд. евро на экспорте электроэнергии в Евросоюз до конца 2022 года.