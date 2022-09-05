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Украина увеличит экспорт электроэнергии в ЕС в часы пик
Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E) увеличила до 300 МВт доступную пропускную способность для экспорта электроэнергии из Украины в ЕС. Такие возможности для украинских экспортеров будут действовать в часы наибольшего потребления электроэнергии. Первый день поставки с увеличенными объемами – 5 сентября.
Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Отмечается, что соответствующее решение операторы системы передачи (ОСП) континентальной Европы приняли на заседании региональной группы Континентальная Европа ENTSO-E.
"Доступный объем межгосударственных сечений для экспорта/импорта электроэнергии между Украиной и ENTSO-E увеличен на 50 МВт в дневные и вечерние часы суток. В частности, с 7:00 до 23:00 (по европейскому времени) (16 часов подряд) – в понедельник - пятницу и с 9:00 до 23:00 (по европейскому времени) (14 часов подряд) - в субботу - воскресенье. В остальные часы суток величина доступного сечения останется на прежнем уровне", - сообщили в "Укрэнерго".Подписывайтесь на наш Telegram канал
В ведомстве подчеркнули, что теперь общий объем доступной пропускной способности электросетей между энергосистемами Украины и ЕС в дневные и вечерние часы увеличился до 300 МВт, а в ночные часы останется на уровне 250 МВт. Первый день поставки с увеличенными объемами – 5 сентября.
На аукционах по доступу к межгосударственным пересечениям в дневные и ночные часы он будет распределяться в направлении Румынии в объеме 125 МВт и Словакии – 175 МВт. А с 6 сентября – в обеих странах поровну: по 150 МВт днем и вечером и по 125 МВт ночью в каждую страну.
Отметим, что на фоне энергетического кризиса Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E) позволила Украине увеличить экспорт электроэнергии в страны Евросоюза в 2,5 раза.
Напомним, 16 марта Объединенная энергосистема Украины синхронизировалась с Энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E.
В Министерстве энергетики прогнозируют, что Украина заработает до 1,5 млрд. евро на экспорте электроэнергии в Евросоюз до конца 2022 года.