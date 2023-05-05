Україна закуповуватиме уран для АЕС в Канади: які ризики це несе

Україна підписала 12-річна угода з Канадою про купівлю достатньої кількості урану у канадської шахтарської компанії Cameco Corp для забезпечення енергією всіх ядерних реакторів. Угода доє кожній стороні право змінювати обсяги продажів із попередженням за два роки.

Незвичайна гнучкість угоди, оголошеної в лютому, деталі якої раніше не повідомлялися, відображає невизначеність, викликану війною і підкреслює високі ставки для обох сторін, пише Reuters.

Для канадської компанії Cameco угода несе фінансові ризики, проте Україна зменшує залежність від одного постачальника і залишає кілька альтернатив для підтримки енергопостачання.

До вторгнення Росії, Українські ядерні реактори працювали на російському паливі. За угодою, Cameco постачатиме Україні гексафторид урану (UF6) у 2024-2035 роках, що дозволить країні припинити залежність від російського палива.

Угода передбачатиме поставку палива до дев’яти реакторів, які знаходяться під контролем України.

Зазначається, що для Cameco найбільший ризик полягає в тому, що Україні, чия енергетична мережа та теплогенератори були військовими цілями після вторгнення, може знадобитися менше урану, якщо Росія захопить або пошкодить більше реакторів. Контрактні ціни на уран зазвичай вищі, ніж спотові ціни, а це означає, що Cameco може отримати знижку, якщо Україна закупить менше урану через вплив війни.

В свою чергу, ризик для "Енергоатому" полягає в тому, що Cameco може вирішити продавати йому менше урану, щоб мати змогу постачати паливо іншим країнам за вищими цінами.

Хоча Україна покладатиметься на Cameco щодо урану, вона уклала окремі угоди із британською Urenco Group та з американською Westinghouse на виробництво збагаченого урану для реакторного палива.

Такі домовленості можуть забезпечити енергетичні потреби України незалежно від того, скільки триватиме війна.