Українська промисловість під час опалювального сезону збільшила споживання електроенергії на 23%

Завдяки стабільній роботі енергосистеми українська промисловість у листопаді-лютому 2023/24 рр. збільшила споживання е/е на 23%, населення - на 12%.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Стабільність та безперебійність електропостачання, яку забезпечила успішна ремонтна кампанія в енергетиці, координована Міненерго, дозволила наростити темпи роботи української промисловості", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що за листопад-лютий 2023 – 2024 років обсяги споживання електроенергії промисловістю склали близько 9,38 млрд кВт*год. Це на 23% більше, ніж спожито за аналогічний період минулого року (7,61 млрд кВт*год). Зокрема, у листопаді 2023 року зростання склало 25,75% (до аналогічного періоду попереднього року), у грудні – 37,56%, у січні 2024 року – 27,58%, у лютому – 6,17%.

"Розвиток промисловості та економіки неможливий без стабільної роботи енергосистеми. Це забезпечено насамперед завдяки масштабним ремонтам в енергетиці, які триватимуть і надалі, та нашим військовим, які захищають інфраструктуру від ворожих атак. Працюємо над тим, аби попри війну наші споживачі і надалі мали надійне та безперебійне електропостачання", – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

У міністерстві також повідомили про збільшення на майже 12% обсягів споживання електроенергії населенням (12,64 млрд кВт*год проти 11,3 млрд кВт*год у попередньому періоді).

Всього за листопад - лютий 2023/2024 вітчизняні енергогенеруючі підприємства виробили понад 41,53 млрд кВт*год електроенергії, що на 16% перевищує обсяг виробництва під час ОЗП 2022/2023 року.

Понад половину цієї електроенергії виробили українські АЕС – 22,17 млрд кВт*год, що на 22% більше, ніж було вироблено атомними станціями за цей же період минулого року.

Покращила показники виробітку гідрогенерація, виробивши 4,16 млрд кВт*год, що на 7,5% більше, ніж за аналогічний період 2022/2023 року, теплова генерація (виробила 13 млрд кВт*год, що на майже 10% більше, ніж за попередній зимовий період) та генерація з ВДЕ (2,03 млрд кВт*год, що на 25% більше, ніж під час ОЗП 2022/2023 року).

Пошкодження української енергосистеми

Восени 2022 року і взимку 2023 року, намагаючись схилити владу України до капітуляції, росіяни здійснили 15 масованих обстрілів та випустили 908 ракет по об’єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок російських ударів половина всієї енергосистеми України постраждала від обстрілів російських окупаційних військ. Деякі об'єкти були знищені і не підлягають відновленню.

В Україні не залишилося жодної теплової або гідроелектростанції, яку б не обстріляла Росія.

Проте, наразі українські екіпажі протиповітряної оборони вдаються до новітніх та покращених систем озброєння, намагаючись запобігти повторенню сценарію, коли Україна поринула у темряву після російських ракетних атак по енергосистемі. Загалом енергосистема України поступово відновлюється від російських атак. І хоча про повне відновлення можна буде говорити лише після закінчення війни, ефективність ППО зростає, а дефіцит в енергосистемі поступово знижується.

Україна планує будівництво нових ядерних реакторів

Зазначимо, що для того, щоб компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну та російські удари по енергосистемі, Україна планує у 2024 році розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів.

Дані реактори будуть побудовані на базі Хмельницької АЕС.

Два блоки, які включають реактори та відповідне обладнання, базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії, тоді як інші два використовуватимуть західні технології виробника енергетичного обладнання Westinghouse.

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