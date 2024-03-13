Украинская промышленность во время отопительного сезона увеличила потребление электроэнергии на 23%

Благодаря стабильной работе энергосистемы украинская промышленность в ноябре-феврале 2023/24 гг. увеличила потребление э/э на 23%, население – на 12%.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

"Стабильность и бесперебойность электроснабжения, обеспеченная успешной ремонтной кампанией в энергетике, координированной Минэнерго, позволила нарастить темпы работы украинской промышленности", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что за ноябрь-февраль 2023-2024 годов объемы потребления электроэнергии промышленностью составили около 9,38 млрд кВт*ч. Это на 23% больше, чем потреблено за аналогичный период прошлого года (7,61 млрд кВт*ч). В частности, в ноябре 2023 года рост составил 25,75% (к аналогичному периоду предыдущего года), в декабре – 37,56%, в январе 2024 – 27,58%, в феврале – 6,17%.

"Развитие промышленности и экономики невозможно без стабильной работы энергосистемы. Это обеспечено прежде всего благодаря масштабным ремонтам в энергетике, которые будут продолжаться и дальше, и нашим военным, которые защищают инфраструктуру от вражеских атак. Работаем над тем, чтобы, несмотря на войну, наши потребители и в дальнейшем имели надежное и бесперебойное электроснабжение", – отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В министерстве также сообщили об увеличении почти на 12% объемов потребления электроэнергии населением (12,64 млрд кВт*ч против 11,3 млрд кВт*ч в предыдущем периоде).

Всего за ноябрь – февраль 2023/2024 отечественные энергогенерирующие предприятия произвели более 41,53 млрд кВт*ч электроэнергии, что на 16% превышает объем производства во время ОЗУ 2022/2023 года.

Более половины этой электроэнергии произвели украинские АЭС – 22,17 млрд кВт*ч, что на 22% больше, чем было произведено атомными станциями за этот же период прошлого года.

Улучшила показатели выработки гидрогенерация, произведя 4,16 млрд кВт*ч, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2022/2023 года, тепловая генерация (выработала 13 млрд кВт*ч, что почти на 10% больше, чем за предыдущий зимний период) и генерация по ВИЭ (2,03 млрд кВт*ч, что на 25% больше, чем во время ОЗУ 2022/2023 года).

Повреждение украинской энергосистемы

Осенью 2022 года и зимой 2023 года, пытаясь склонить власть Украины к капитуляции, россияне совершили 15 массированных обстрелов и выпустили 908 ракет по объектам энергетической инфраструктуры. В результате российских ударов половина всей энергосистемы Украины пострадала от обстрелов российских оккупационных войск. Некоторые объекты были уничтожены и не подлежат восстановлению.

В Украине не осталось ни одной тепловой или гидроэлектростанции, которую не обстреляла бы Россия.

Тем не менее, украинские экипажи противовоздушной обороны прибегают к новейшим и улучшенным системам вооружения, пытаясь предотвратить повторение сценария, когда Украина погрузилась в темноту после российских ракетных атак по энергосистеме. В целом, энергосистема Украины постепенно восстанавливается от российских атак. И хотя о полном восстановлении можно будет говорить только после окончания войны, эффективность ПВО растет, а дефицит в энергосистеме постепенно снижается.

Украина планирует строительство новых ядерных реакторов

Отметим, что для того чтобы компенсировать потерянные энергетические мощности из-за войны и российских ударов по энергосистеме, Украина планирует в 2024 году начать строительство четырех новых ядерных реакторов.

Данные реакторы будут построены на базе Хмельницкой АЭС.

Два блока, включающих реакторы и соответствующее оборудование, будут базироваться на оборудовании российского производства, которое Украина хочет импортировать из Болгарии, тогда как два других будут использовать западные технологии производителя энергетического оборудования Westinghouse.

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