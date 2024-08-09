"Укргидроэнерго" заключило контракт в защиту Днепровской ГЭС за 197,9 млн грн — СМИ

ЧАО "Укргидроэнерго" 29 июля подписало соглашение с ЧАО "Укргидропроект" на проведение проектных работ для Днепровской ГЭС на сумму 197,90 миллиона гривен. Об этом сообщается в системе " Прозорро ", пишет издание "Наши деньги".

Отмечается, что до конца 2025 г. должно быть завершено проектирование сооружения для защиты здания ГЭС-2 Днепровской ГЭС филиала "Днепровская ГЭС".

Интересно, что закупки были проведены без торгов с обоснованием "Украинская Освободительная Война", и текст договора не был обнародован.

Напомним, российская оккупационная армия 22 марта атаковала крупнейшую ГЭС в Украине – ДнепроГЭС. В Днепровскую ГЭС попали 8 ракет, поражения очень значительны. Было два прямых попадания – в ГЭС-1 и ГЭС-2.

Как отмечает издание, Харьковское ЧАО "Укргидропроект" возглавляет Вадим Крайник, а владельцем является Саркис Симовян. Симовян, бывший президент банка "Грант", причастный к скандалу с мошенничеством в 2016 году, продолжает оставаться среди его учредителей. Национальный банк установил, что со счетов клиентов банка было незаконно снято 172 миллиона гривен.

В то же время, согласно данным системы YouControl, "Укргидропроект" принадлежит семье Симовян, большинство компаний которой занимаются недвижимостью. Семья также владеет проектно-инжиниринговым комплексом "Грант" и несколькими охранными компаниями. С 2016 года фирма получила подряды на 2,04 миллиарда гривен, из которых 1,94 миллиарда гривен были выданы "Укргидроэнерго".

Этим летом "Укргидроэнерго" также заказало обустройство противодроновой защиты для других станций на сумму 688,16 миллиона гривен. Все эти контракты заключены без тендеров, а сметы не были обнародованы.