"Укргідроенерго" уклало контракт на захист Дніпровської ГЕС за 197,9 млн грн - ЗМІ

ПрАТ “Укргідроенерго” 29 липня підписало угоду з ПрАТ “Укргідропроект” на проведення проектних робіт для Дніпровської ГЕС на суму 197,90 мільйонів гривень. Про це повідомляється у системі “Прозорро”, пише видання “Наші гроші”

Зазначається, що до кінця 2025 року має бути завершено проектування споруди для захисту будівлі ГЕС-2 Дніпровської ГЕС філії "Дніпровська ГЕС".

Цікаво, що закупівля була проведена без торгів з обґрунтуванням "Українська Визвольна Війна", і текст договору не був оприлюднений.

Нагадаємо, російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - ДніпроГЕС. У Дніпровську ГЕС поцілили 8 ракет, ураження дуже значні. Було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2.

Як зазначає видання, Харківське ПрАТ "Укргідропроект" очолює Вадим Крайник, а власником є Саркіс Симов’ян. Симов’ян, колишній президент банку "Грант", який був причетний до скандалу з шахрайством у 2016 році, продовжує залишатися серед його засновників. Національний банк встановив, що з рахунків клієнтів банку були незаконно зняті 172 мільйонів гривень.

Водночас, згідно з даними системи YouControl, "Укргідропроект" належить родині Симов’ян, більшість компаній якої займаються нерухомістю. Родина також володіє проектно-інжиніринговим комплексом "Грант" та кількома охоронними компаніями. З 2016 року фірма отримала підрядів на 2,04 мільярдів гривень, з яких 1,94 мільярда гривень були видані "Укргідроенерго".

Цього літа "Укргідроенерго" також замовило облаштування протидронового захисту для інших станцій на суму 688,16 мільйонів гривень. Як зазначили у виданні, усі ці контракти укладено без тендерів, а кошториси не були оприлюднені.