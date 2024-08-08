"За шкалою від 1 до 7 це нуль": Галущенко пояснив, чому наполягає на "фейковості аварії на ПАЕС"

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що інформація про нібито згорілі силові трансформатори на Південноукраїнській АЕС є повною брехнею. Він підкреслив, що ці “фейки” спрямовані на дискредитацію атомної енергетики, яка зараз є одним із ключових джерел електроенергії для країни. Про це пише видання “Укрінформ”.

"Подія, яка сталася на Південноукраїнській АЕС і яку спочатку російські джерела, а потім і наші деякі експерти назвали аварією, за шкалою від 1 до 7 обліковується як нуль, тобто не підпадає під визначення. Це маніпуляція. І робиться вона задля дискредитації атомної енергетики. Бо сьогодні завдяки їй ми живемо 11 день без відключень", - сказав Галущенко.

Він зазначив, що твердження про те, що на Південноукраїнській АЕС нібито згоріли силові трансформатори, є повною брехнею. Адже фахівці знають, що у такому випадку станція не змогла б постачати електроенергію.

Цікаво, що у липні МАГАТЕ підтвердило, що енергоблок Південноукраїнської АЕС був тимчасово зупинений через проблеми з трансформатором, що призвели до спрацювання електрозахисту.

Згідно з інформацією від МАГАТЕ, несправність виникла на розподільчій ділянці потужністю 330 кВ за межами АЕС. Через коротке замикання постраждав керамічний ізолятор, що спричинило витік масла і його загоряння через електричну дугу.

Після відновлення електроз'єднання реактор був перезапущений і почав подавати електроенергію в мережу через 17 годин, досягнувши повної потужності трохи більше ніж через 24 години після зупинки.

Хто першим почав поширювати ймовірні чутки про аварію

У середині липня в Україні протягом кількох днів діяли жорсткі графіки відключення електроенергії. Водночас, 18 липня директор Центру дослідження енергетики Олександра Харченка у соціальній мережі Facebook повідомив, що на Південноукраїнській атомній електростанції, ймовірно внаслідок високих температур повітря, вийшли з ладу два трансформатори, що призвело до відключення від енергомережі одного з енергоблоків станції.

енергоблокНа наступний день, під час години запитань до уряду у Верховній Раді, міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що "ця інформація спочатку з'явилася на російських каналах" і охарактеризував її як фейкову.

Проте 25 липня депутат Верховної Ради Ярослав Железняк опублікував відповідь Укренерго на свій депутатський запит, в якій підтверджується, що 15 липня на ПАЕС справді сталося аварійне відключення від мережі одного з енергоблоків.