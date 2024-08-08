"Енергоатом" виведе в ремонт ще два енергоблоки

Цього року НАЕК "Енергоатом" має відремонтувати ще два енергоблоки АЕС, щоб підготуватися до опалювального сезону.

Про це повідомив в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, два енергоблоки, які підлягають ремонту, мають бути у системі до листопада 2024 року.

"Нам залишилося ще два енергоблоки відремонтувати цього року, які будуть в енергосистемі до листопада, і ми працюватимемо в опалювальний зимній період усіма дев'ятьма блоками, як і анонсували раніше", - розповів Котін.

Він підкреслив, що "Енергоатом" зміг скоротити тривалість ремонтних робіт на понад 40 днів і швидше повернути блоки в мережу.

Після окупації росіянами Запорізької АЕС "Енергоатом" має у розпорядженні Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську АЕС, загальна потужність 9 енергоблоків яких становить 7,8 ГВт.

Як повідомляється, ремонт одного з вищезазначених блоків, не враховуючи двох, ймовірно, перенесуть на 2025 рік.

Планові ремонти атомних станцій

Зауважимо, безпечна та ефективна експлуатація ядерних реакторів вітчизняних АЕС потребує щорічного проведення планово-попереджувальних ремонтів, які включать перевантаження ядерного палива та обовʼязкові регламентні роботи.

Цього року "Енергоатом", як і торік, з випередженням графіка максимально швидко та якісно проводить планово-попереджувальні ремонти енергоблоків АЕС.

24 липня на одній з атомних електростанцій України достроково було завершено плановий ремонт енергоблоку, який підключили до енергосистеми країни.

Додамо, що Україна більше не може собі дозволити планові ремонти атомних станцій під час опалювального сезону.

Тому енергоблоки українських АЕС взимку працюватимуть на максимумі та нарощуватимуть коефіцієнт використання встановленої потужності.