"Энергоатом" выведет в ремонт еще два энергоблока

В этом году НАЭК "Энергоатом" должен отремонтировать еще два энергоблока АЭС, чтобы подготовиться к отопительному сезону.

Об этом сообщил и.о. председателя правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, два подлежащих ремонту энергоблока должны быть в системе до ноября 2024 года.

"Нам осталось еще два энергоблока отремонтировать в этом году, которые будут в энергосистеме до ноября, и мы будем работать в зимний отопительный период всеми девятью блоками, как и анонсировали ранее", — рассказал Котин.

Он подчеркнул, что "Энергоатом" смог сократить продолжительность ремонтных работ более чем на 40 дней и быстрее вернуть блоки в сеть.

После оккупации россиянами Запорожской АЭС "Энергоатом" располагает Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской АЭС, общая мощность 9 энергоблоков которых составляет 7,8 ГВт.

Как сообщается, ремонт одного из вышеперечисленных блоков, не считая двух, вероятно, перенесут на 2025 год.

Плановые ремонты атомных станций

Заметим, безопасная и эффективная эксплуатация ядерных реакторов отечественных АЭС нуждается в ежегодном проведении планово-предупредительных ремонтов, включающих перегрузку ядерного топлива и обязательные регламентные работы.

В этом году "Энергоатом", как и в прошлом, с опережением графика максимально быстро и качественно проводит планово-предупредительные ремонты энергоблоков АЭС.

24 июля на одной из атомных электростанций Украины досрочно был завершен плановый ремонт энергоблока.

Добавим, что Украина больше не может позволить себе плановые ремонты атомных станций во время отопительного сезона.

Поэтому энергоблоки украинских АЭС зимой будут работать на максимуме и наращивать коэффициент использования установленной мощности.