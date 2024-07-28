На Хмельницьку АЕС привезли нову техніку для добудови енергоблоків

На Хмельницьку атомну електростанцію доставили нову потужну техніку, яка буде задіяна для добудови енергоблоків.

Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що на ХАЕС тривають підготовчі роботи із добудови енергоблоків № 3, 4 та будівництва нових енергоблоків № 5, 6 за технологією AP1000 американської компанії Westinghouse.

Для виконання частини робіт на майданчику станції будівельники отримали нову сучасну техніку – потужний бульдозер Sinomach GTY 220. Він призначений для планування земельних робіт, зрізання та переміщення шару ґрунту. Ця машина спільного українсько-китайського виробництва належить до класу важкої техніки та має вагу близько 25 тонн. ЇЇ довжина майже 5,5 м, ширина – понад 3,7 м, висота – понад 3,3 м.

Нагадаємо, профільний комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 17 червня схвалив законопроєкт №11146 про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС (Х3/Х4). Наступний крок – розгляд цього документу у сесійній залі Парламенту.

Хмельницька АЕС буде найпотужнішою в Європі

Україна планує цьогоріч розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів, аби компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією.

Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС на заході України.

Наразі НАЕК "Енергоатом" і американська компанія Westinghouse розпочали проєкт будівництва на Хмельницькій атомній електростанції п'ятого та шостого енергоблоків за американською технологією АР1000.

Із тією потужністю, яку зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі і навіть більшою за потужністю, ніж окупована РФ Запорізька АЕС.

Міністр енергетики Герман Галущенко нещодавно повідомив, що добудова третього енергоблоку Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) займе 2,5-3 роки. За словами голови "Енергоатому" Петра Котіна, третій блок будуватимуть не з нуля, оскільки обладнання для будівельної частини вже готове на 80%. Наразі ступінь готовності третього енергоблока ХАЕС становить близько 85%.

Добудовувати Хмельницьку АЕС потрібно, але після завершення війни - експерт

Енергоблоки №3 та №4 на Хмельницькій АЕС мають бути добудовані, однак із міркувань безпеки це варто робити після завершення війни.

Таку позицію висловив голова правління Київського науково-дослідного та проєктно-конструкторського інституту "Енергопроєкт" (КІЕП) Юрій Сапожніков, пише "Укрінформ".

"На нашу думку, третій-четвертий блоки на Хмельницькій АЕС мають бути добудовані. Це той ресурс, в який уже вкладено близько 2 млрд дол. на кожен енергоблок", - наголосив Сапожніков.

За його словами, щоб знести вже збудовані конструкції енергоблоків, довелося би витратити ще близько 1 млрд дол.

Водночас Сапожніков підкреслив, що транспортування обладнання для енергоблоків та самі будівельні роботи під час війни є ризикованими, зокрема, через можливі російські атаки на будмайданчик.

Зараз він вважає за доцільне зосередитися на розбудові розподіленої генерації.