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На Хмельницкую АЭС привезли новую технику для строительства энергоблоков

На Хмельницкую АЭС привезли новую технику для строительства энергоблоков
Фото: Пресс-служба НАЭК "Энергоатом"

На Хмельницкую атомную электростанцию доставили новую мощную технику, которая будет задействована для достройки энергоблоков.

Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что на ХАЭС продолжаются подготовительные работы по достройке энергоблоков №3, 4 и строительству новых энергоблоков №5, 6 по технологии AP 1000 американской компании Westinghouse.

Для выполнения части работ на площадке станции строители получили новую современную технику – мощный бульдозер Sinomach GTY 220. Он предназначен для планирования земельных работ, срезки и перемещения грунта. Эта машина совместного украинско-китайского производства относится к классу тяжелой техники и весит около 25 тонн. Ее длина почти 5,5 м, ширина – свыше 3,7 м, высота – свыше 3,3 м.

Напомним, профильный комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 17 июня одобрил законопроект №11146 о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС (Х3/Х4). Следующий шаг – рассмотрение этого документа в сессионном зале Парламента.

Хмельницкая АЭС будет самой мощной в Европе

Украина планирует в этом году начать строительство четырех новых ядерных реакторов, чтобы компенсировать потерянные энергетические мощности из-за войны с Россией.

Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС на западе Украины.

В настоящее время НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse приступили к проекту строительства на Хмельницкой атомной электростанции пятого и шестого энергоблоков по американской технологии АР1000.

С той мощностью, которую смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС, она будет самой большой в Европе и даже большей по мощности, чем оккупированная РФ Запорожская АЭС.

Министр энергетики Герман Галущенко недавно сообщил, что достройка третьего энергоблока Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) займет 2,5-3 года. По словам главы "Энергоатома" Петра Котина, третий блок будет строиться не с нуля, поскольку оборудование для строительной части уже готово на 80%. В настоящее время степень готовности третьего энергоблока ХАЭС составляет около 85%.

Достраивать Хмельницкую АЭС нужно, но после завершения войны – эксперт

Энергоблоки №3 и №4 на Хмельницкой АЭС должны быть достроены, однако из соображений безопасности это следует делать после завершения войны.

Такую позицию высказал глава правления Киевского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института "Энергопроект" (КИЭП) Юрий Сапожников, пишет "Укринформ".

"По нашему мнению, третий-четвертый блоки на Хмельницкой АЭС должны быть достроены. Это тот ресурс, в который уже вложено около 2 млрд долларов на каждый энергоблок", — подчеркнул Сапожников.

По его словам, чтобы снести уже построенные конструкции энергоблоков, пришлось бы потратить еще около 1 млрд долларов.

В то же время Сапожников подчеркнул, что транспортировка оборудования для энергоблоков и сами строительные работы во время войны рискованны, в частности, из-за возможных российских атак на стройплощадку.

Сейчас он считает целесообразным сосредоточиться на развитии распределенной генерации.

Автор:
Ольга Колесниченко