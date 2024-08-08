"По шкале от 1 до 7 это ноль": Галущенко объяснил, почему настаивает на "фейковости аварии на ЮУАЭС "

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что информация о якобы сгоревших силовых трансформаторах на Южноукраинской АЭС является полной ложью. Он подчеркнул, что эти "фейки" направлены на дискредитацию атомной энергетики, которая сейчас является одним из ключевых источников электроэнергии для страны. Об этом пишет издание "Укринформ".

"Событие, которое произошло на Южноукраинской АЭС и которое сначала российские источники, а затем и наши некоторые эксперты назвали аварией, по шкале от 1 до 7 учитывается как ноль, то есть не подпадает под определение. Это манипуляция. И делается оно для дискредитации атомной энергетики. Поскольку сегодня благодаря ей мы живем 11 день без отключений", — сказал Галущенко.

Он отметил, что утверждение о том, что на Южноукраинской АЭС якобы сгорели силовые трансформаторы, является полной ложью. Ведь специалисты знают, что в таком случае станция не смогла бы снабжать электроэнергией.

Интересно, что в июле МАГАТЭ подтвердило, что энергоблок Южноукраинской АЭС был временно остановлен из-за проблем с трансформатором, которые привели к срабатыванию электрозащиты.

Согласно информации от МАГАТЭ, неисправность возникла на распределительном участке мощностью 330 кВ за пределами АЭС. Из-за короткого замыкания пострадал керамический изолятор, что повлекло за собой утечку масла и его возгорание из-за электрической дуги.

После восстановления электросоединения реактор был перезапущен и начал подавать электроэнергию в сеть через 17 часов, достигнув полной мощности чуть более чем через 24 часа после остановки.

Кто первым начал распространять вероятные слухи об аварии

В середине июля в Украине несколько дней действовали жесткие графики отключения электроэнергии. В то же время, 18 июля директор Центра исследования энергетики Александра Харченко в социальной сети Facebook сообщил, что на Южноукраинской атомной электростанции, вероятно вследствие высоких температур воздуха, вышли из строя два трансформатора, что привело к отключению от энергосети одного из энергоблоков станции.

энергоблокНа следующий день, во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, министр энергетики Герман Галущенко отметил, что "эта информация изначально появилась на российских каналах" и охарактеризовал ее как фейковую.

Однако 25 июля депутат Верховной Рады Ярослав Железняк опубликовал ответ Укрэнерго на свой депутатский запрос, в котором подтверждается, что 15 июля на ПАЭС действительно произошло аварийное отключение от сети одного из энергоблоков.