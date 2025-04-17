МВФ прогнозує уповільнення економічного зростання та зростання інфляції, але не глобальну рецесію

У своєму новому Огляді світової економіки (WEO), який МВФ представить наступного тижня, очікується значне сповільнення економічного зростання та зростання інфляції в окремих країнах, хоча глобальної рецесії наразі не прогнозують.

Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва під час виступу у Вашингтоні, повідомляє Укрінформ.

Огляд МВФ

Нові прогнози МВФ передбачають помітне зниження темпів економічного зростання, хоча глобальної рецесії не очікується. Крім того, у прогнозах буде відображено підвищення рівня інфляції в окремих країнах.

Водночас, Фонд попереджає, що висока невизначеність на глобальному рівні може збільшити ризики для фінансових ринків.

Георгієва зазначила, що глобальна економічна стійкість знову піддається випробуванню, цього разу через перебудову глобальної торгової системи. Вона також звернула увагу на зростаючу волатильність фінансових ринків і високий рівень невизначеності в торговельній політиці.

Окрім того, глава МВФ вказала на падіння світових цін на акції як один із наслідків цієї ситуації.

Георгієва зазначила, що поточні зміни в світовій економіці є нагадуванням про непередбачуваність і важливість мудрих рішень у таких умовах. Вона закликала країни вжити заходів для забезпечення більш стійкої економіки на глобальному рівні.

Директор-розпорядниця МВФ підкреслила, що Китай, Європейський Союз та Сполучені Штати мають ключовий вплив на ці процеси. Незважаючи на порівняно невелику частку імпорту в їхніх ВВП, ці країни є трьома найбільшими імпортерами в світі, і їхні дії мають значний вплив на весь світ.

Менші розвинені країни та більшість ринків, що розвиваються, значною мірою залежать від торгівлі для економічного зростання, тому вони більш вразливі до жорсткіших фінансових умов. Країни з низьким рівнем доходу додатково стикаються з проблемою зменшення обсягів допомоги, оскільки донорські країни змушені вирішувати свої внутрішні проблеми. Ця тенденція, яка збільшує невизначеність, є серйозною загрозою, підсумувала вона.

Нагадаємо, 31 березня 2023 року виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) для України на суму 15,6 млрд доларів.