МВФ прогнозирует замедление экономического роста и рост инфляции, но не глобальную рецессию

В своем новом Обзоре мировой экономики (WEO), который представит МВФ на следующей неделе, ожидается значительное замедление экономического роста и роста инфляции в отдельных странах, хотя глобальной рецессии пока не прогнозируют.

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая в Вашингтоне, сообщает Укринформ.

Обзор МВФ

Новые прогнозы МВФ предполагают заметное понижение темпов экономического роста, хотя глобальной рецессии не ожидается. Кроме того, в прогнозах отразится повышение уровня инфляции в отдельных странах.

В то же время Фонд предупреждает, что высокая неопределенность на глобальном уровне может увеличить риски для финансовых рынков.

Георгиева отметила, что глобальная экономическая устойчивость вновь подвергается испытанию, на этот раз из-за перестройки глобальной торговой системы. Она также обратила внимание на растущую волатильность финансовых рынков и высокий уровень неопределенности в торговой политике.

Кроме того, глава МВФ указала на падение мировых цен на акции как одно из последствий этой ситуации.

Георгиева отметила, что текущие изменения в мировой экономике являются упоминанием о непредсказуемости и важности мудрых решений в таких условиях. Она призвала страны принять меры по обеспечению более устойчивой экономики на глобальном уровне.

Директор-распорядитель МВФ подчеркнула, что Китай, Европейский Союз и Соединенные Штаты оказывают ключевое влияние на эти процессы. Несмотря на сравнительно небольшую долю импорта в их ВВП, эти страны являются тремя крупнейшими импортерами в мире, и их действия оказывают значительное влияние на весь мир.

Менее развитые страны и большинство развивающихся рынков в значительной степени зависят от торговли для экономического роста, поэтому они более уязвимы к более жестким финансовым условиям. Страны с низким уровнем дохода дополнительно сталкиваются с проблемой уменьшения объема помощи, поскольку донорские страны вынуждены решать свои внутренние проблемы. Эта тенденция, которая увеличивает неопределенность, представляет серьезную угрозу, подытожила она.

Напомним, 31 марта 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility) для Украины на сумму 15,6 млрд долларов.