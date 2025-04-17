Реактори не для України: у Болгарії готуються до будівництва центрів штучного інтелекту

Продаж Україні реакторів з болгарської АЕС "Белене" для потреб Хмельницької АЕС тимчасово зупинено, оскільки Болгарія розглядає можливість створення масштабних дата-центрів, яким необхідне стабільне та недороге джерело енергії — зокрема атомне.

Про це заявив лідер провідної парламентської партії ГЄРБ Бойко Борисов, повідомляє болгарське агентство BТА.

Болгарія збереже ядерні реактори для своїх проєктів

Лідер болгарської партії ГЄРБ Бойко Борисов прокоментував відмову від продажу Україні реакторів з АЕС "Белене", заявивши, що Болгарія може стати майданчиком для будівництва великих центрів штучного інтелекту, якими зацікавились провідні американські компанії.

За словами Борисова, представники трьох найбільших світових інвестиційних фондів, які мають особливий інтерес до створення потужних дата-центрів, вже звернулися до болгарської влади та провели зустрічі з урядовцями.

Він зазначив, що для таких об’єктів необхідні два ключові ресурси:

безперервне електропостачання потужністю не менше 1000 мегават, яке можуть забезпечити атомні, газові або теплові електростанції;

безперервне електропостачання потужністю не менше 1000 мегават, яке можуть забезпечити атомні, газові або теплові електростанції; велика річка для системи охолодження.

За словами політика, у місті Козлодуй є обидві ці умови.

Борисов також повідомив, що інвестори попросили Болгарію не поспішати з передачею реакторів Україні, допоки вони не обговорять це питання з президентом США Дональдом Трампом.

Борисов наголосив, що реактори в ідеальному стані і Болгарія разом із Westinghouse та американськими фондами має краще використати ці потужності для створення дата-центрів, а не продавати обладнання за 1 мільярд левів.

Борисов розповів, що обговорював питання з віцепрем’єром і лідером BSP Атанасом Зафіровим і запропонував зачекати з продажем реакторів.

"Ми не продавали їх десять років — зможемо продати наступного місяця або через пів року. Але спершу хочу, щоб до проєкту долучилися президент Трамп, Ілон Маск, Microsoft, Білл Гейтс. Якщо нам це вдасться, сумніваюся, що знайдеться бодай один болгарин, який був би проти того, щоб у нас з’явився найпотужніший центр штучного інтелекту", — наголосив Борисов.

"Я хочу реалізувати цей проєкт із британцями та американцями — це може стати чимось грандіозним. Якщо вийде — чудово. Якщо ні — тоді продамо реактори", — додав він.

Болгарія передумала продавати Україні реактори

15 квітня стало відомо, що уряд Болгарії відмовився від планів продажу Україні двох російських реакторів. Як заявив віцепрем’єр і лідер Соціалістичної партії Атанас Зафіров, Болгарії необхідно розвивати власну атомну енергетику, особливо враховуючи зростання цін на електроенергію у світі.

Напередодні народний депутат Андрій Жупанин повідомляв, що Болгарія планувала підняти ціну за обладнання до $700 млн, хоча раніше була домовленість про $600 млн. Україна натомість наполягала на ціні, про яку домовлялися раніше, і готова була на цих умовах підписати угоду.

Що відомо про угоду

Болгарія придбала російські установки для будівництва двох реакторів для АЕС "Белене" понад шість років тому, але відмовилася від реалізації проєкту. Спочатку планувалося продати обладнання Україні, і переговори з цього питання тривали вже майже два роки.

Реактори, обладнані устаткуванням російського виробництва, мають бути встановлені на третьому і четвертому енергоблоках ХАЕС, будівництво яких триває вже довгий час, але кілька разів припинялося і досі не завершено.

11 лютого Верховна Рада підтримала виділення сотень мільйонів доларів на придбання в Болгарії двох реакторів російського виробництва для Хмельницької АЕС. 13 березня він повернутий з підписом президента.