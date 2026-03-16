Торгівля та переробна промисловість забезпечили понад третину усіх податкових надходжень до бюджету

гривні
Майже 36 % податкових надходжень за два місяці року забезпечили підприємства торгівлі та переробної промисловості / Shutterstock

У січні та лютому 2026 року підприємства торгівлі та переробної промисловості забезпечили майже 36 % податкових надходжень до зведеного бюджету України. Ці сфери залишаються основними джерелами наповнення державних ресурсів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

Розподіл надходжень за галузями

Згідно з даними ДПС, структура основних внесків виглядає так:

  • гуртова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту — 18,4 %; 
  • переробна промисловість — 17,4 %; 
  • державне управління й оборона, соціальне страхування — 12,9 %; 
  • постачання електроенергії, газу, пари та повітря — 6,1 %.

Динаміка сплати податків

Порівняно з аналогічним періодом минулого року зафіксовано збільшення надходжень у таких секторах:

  • переробна промисловість: +14 % (+6,8 млрд грн); 
  • гуртова та роздрібна торгівля: +9,6 % (+5,1 млрд грн); 
  • державне управління й оборона: +12,8 % (+4,6 млрд грн); 
  • добувна промисловість: +27,6 % (+4 млрд грн).

Стабільна робота бізнесу триває в умовах логістичних змін та атак на енергетичну інфраструктуру. Очільниця ДПС Леся Карнаух так прокоментувала адаптацію підприємців: "Повномасштабна війна кардинально вплинула на економіку України. Внаслідок російських атак частина виробництв знищена, частина — змушена була релокуватися, багатьом довелося змінити логістичні ланцюги. Ще один виклик — постійні атаки росіян на енергетику. Попри всі складнощі, бізнес докладає чимало зусиль для адаптації та стабільного наповнення бюджету."

Податкові надходження спрямовуються на забезпечення оборонних потреб, виплати військовослужбовцям та підтримання соціальної стабільності в державі.

Нагадаємо, за січень–лютий 2026 року до місцевих бюджетів надійшло понад 85 млрд гривень податків, що на 13,9% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Автор:
Тетяна Ковальчук