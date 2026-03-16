Торговля и перерабатывающая промышленность обеспечили более трети всех налоговых поступлений в бюджет

В январе и феврале 2026 года предприятия торговли и перерабатывающей промышленности обеспечили почти 36% налоговых поступлений в сводный бюджет Украины. Эти сферы остаются основными источниками наполнения государственных ресурсов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и.о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

Распределение поступлений по отраслям

Согласно данным ГНС, структура основных вкладов выглядит так:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта - 18,4%;

перерабатывающая промышленность - 17,4%;

государственное управление и оборона, социальное страхование - 12,9%;

поставка электроэнергии, газа, пара и воздуха - 6,1%.

Динамика уплаты налогов

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано увеличение поступлений в следующих секторах:

перерабатывающая промышленность: +14% (+6,8 млрд грн);

оптовая и розничная торговля: +9,6% (+5,1 млрд грн);

государственное управление и оборона: +12,8% (+4,6 млрд грн);

добывающая промышленность: +27,6% (+4 млрд грн).

Стабильная работа бизнеса идет в условиях логистических изменений и атак на энергетическую инфраструктуру. Руководитель ГНС Леся Карнаух так прокомментировала адаптацию предпринимателей: "Полномасштабная война кардинально повлияла на экономику Украины. В результате российских атак часть производств уничтожена, часть — вынуждена была релоцироваться, многим пришлось изменить логистические цепи. Еще один вызов — постоянные атаки россиян на бизнес. усилий по адаптации и стабильному наполнению бюджета."

Налоговые поступления направляются на обеспечение оборонных нужд, выплаты военнослужащим и поддержание социальной стабильности в государстве.

Напомним, за январь-февраль 2026 года в местные бюджеты поступило более 85 млрд гривен налогов, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года.