С начала года розничная торговля в Украине выросла на 10,5%

В Украине в январе-феврале 2026 оборот розничной торговли вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной службы статистики.

Отдельно в феврале 2026 г. к февралю предыдущего года оборот розничной торговли увеличился на 7,5%.

В ведомстве также отмечают, что в январе-феврале предприятия торговли и перерабатывающей промышленности обеспечили около 36% налоговых поступлений в государственный бюджет.

