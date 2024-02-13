ФГВФО домігся рішення стягнути з керівництва ліквідованого Автокразбанку майже 900 мільйонів гривень

12 лютого Східний апеляційний господарський суд ухвалив рішення на користь Фонду гарантування вкладів та деяких відповідачів у справі, пов'язаній з особами, асоційованими з ПАТ Автокразбанком.

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Як йдеться у повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, суд вирішив стягнути з членів правління та спостережної ради банку компенсацію за завдані збитки на суму 897,1 млн грн.

Згідно з повідомленням, перед тим як банк був оголошений неплатоспроможним, його керівництво провело ряд ризикованих кредитних операцій з юридичними особами.

При цьому майже 44% цих кредитів були без застави, а в інших випадках вартість застави не покривала реальний розмір боргу. В результаті, до моменту визнання банку неплатоспроможним, загальна сума боргу за цими кредитами склала понад 70% від загального кредитного портфелю юридичних осіб.

Як виводилися гроші з Автокразбанку

Виведення коштів з Автокразбанку напередодні визнання його неплатоспроможним відбувалось через схему кредитування та поручительства пов’язаних з акціонерами компаній. Переважну частину цінних паперів в заставі банку за цими кредитними договорами складали акції компанії "Південний транспорт" (АР Крим). Її в 2015 році визнали такою, що має ознаки фіктивності, так само як і її цінні папери.

До виведення грошей банку через укладання свідомо невигідних для нього угод, зокрема удаваних, виявилися причетними топ-менеджери та акціонери фінустанови. В результаті їхніх дій та бездіяльності було завдано шкоди на суму більше 700 мільйонів гривень, що становило 2/3 від загального кредитного портфелю АКБ.

Крім того, банк виступив майновим поручителем за кредитом, який Meinl Bank (Австрія) видав кіпрській компанії Agalusko Investment Limited. У забезпечення позики було передано 9 мільйонів доларів, які були на кореспондентському рахунку АКБ в австрійській фінустанові.

Зазначимо, що Автокразбанк було засновано в 1993 році трьома підприємцями з Донецька - Андрієм Лизогубом, Андрієм Некриловим та Сергієм Пахальчуком. В серпні 2014 року Національний банк України анулював ліцензію банку та вирішив його ліквідувати. 27 серпня 2019 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про завершення ліквідації Автокразбанку.