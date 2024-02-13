ФГВФЛ добился решения взыскать с руководства ликвидированного Автокразбанка почти 900 миллионов гривен

12 февраля Восточный апелляционный хозяйственный суд принял решение в пользу Фонда гарантирования вкладов и некоторых ответчиков по делу, связанному с лицами, ассоциированными с ОАО Автокразбанком.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Как говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, суд решил взыскать с членов правления и наблюдательного совета банка компенсацию за нанесенный ущерб на сумму 897,1 млн грн.

Согласно сообщению, перед тем, как банк был объявлен неплатежеспособным, его руководство провело ряд рискованных кредитных операций с юридическими лицами.

При этом почти 44% этих кредитов оказались без залога, а в других случаях стоимость залога не покрывала реальный размер долга. В результате, к моменту признания банка неплатежеспособным, общая сумма долга по этим кредитам составила более 70% общего кредитного портфеля юридических лиц.

Как выводились деньги из Автокразбанка

Вывод средств из Автокразбанка накануне признания его неплатежеспособным проводился через схему кредитования и поручительства компаний, связанных с его акционерами. Большинство ценных бумаг в залоге банка по этим кредитным договорам составляли акции компании "Южный транспорт" (АР Крым). Ее в 2015 году признали имеющей признаки фиктивности, равно как и ее ценные бумаги.

К выводу денег банка через заключение заведомо невыгодных для него сделок, в частности мнимых, оказались причастны как акционеры, так и топ-менеджеры финучреждения. В результате их действий и бездействия был причинен ущерб на сумму более 700 миллионов гривен, что составило 2/3 от общего кредитного портфеля АКБ.

Кроме того, банк выступил имущественным поручителем по кредиту, который Meinl Bank (Австрия) выдал кипрской компании Agalusko Investment Limited. В обеспечение ссуды было передано 9 миллионов долларов, которые находились на корреспондентском счете АКБ в австрийском финучреждении.

Отметим, что Автокразбанк был основан в 1993 году тремя предпринимателями из Донецка – Андреем Лизогубом, Андреем Некрыловым и Сергеем Пахальчуком. В августе 2014 Национальный банк Украины аннулировал лицензию банка и решил его ликвидировать. 27 августа 2019 Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о завершении ликвидации Автокразбанка.