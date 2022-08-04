Экс-нардепу Шепелеву дали 15 лет тюрьмы за убийство главы набсовета АвтоКразБанка

Суд признал депутата Верховной Рады 5-го и 6-го созывов Александра Шепелева (избрался от Блока Юлии Тимошенко) виновным в организации убийства в 2003 году председателя наблюдательного совета ликвидированного ныне АвтоКразБанка Сергея Кириченко.

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Как сообщает Офис генерального прокурора, суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего личного имущества, кроме жилья. Приговор вступит в законную силу по истечении срока, отведенного на подачу апелляционной жалобы, если она подана не будет.

Бывшему нардепу инкриминировалась часть 3 статьи 27, пункты 6, 11 и 12 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса (организация заказного убийства из корыстных мотивов по предварительному сговору группой лиц).

"Будучи в то время владельцем закрытого акционерного общества, народный избранник устранил конкурента в сфере предоставления банковских услуг", - отмечают в ОГП.

Напомним, что в июле 2013 года Шепелева задержали в Будапеште по подозрению, в частности, в организации убийства Кириченко, убийства в 2006 году полковника МВД Романа Ерохина, разоблачившего конвертцентр, владельцем которого был Шепелев, в хищении средств Родовид Банка на 220 млн гривен и соучастии в хищении рефинансирования Нацбанка на 315 млн гривен в 2009 году.

В мае 2014 года после отказа в предоставлении убежища его экстрадировали в Украину, где нардеп был арестован, но смог сбежать из больницы и затем из Украины.

В марте 2015 года Шепелева задержали уже российские правоохранители, а суд постановил экстрадировать его в Украину, однако он, по данным СМИ, пошел на сделку с Федеральной службой безопасности РФ и дал показания на ряд украинских политиков, за что был выпущен на свободу. В ноябре 2017 года в РФ заподозрили экс-нардепа в попытке дачи взятки чиновнику, а в декабре решили арестовать, однако политик снова сбежал - уже обратно в Украину.

В феврале 2018 года Шепелев был задержан под Киевом. Как утверждали правоохранители, при себе он имел, в частности, удостоверение сотрудника так называемого "Министерства государственной безопасности ДНР", выданное на другое имя.

7 августа 2020 года Деснянский райсуд Киева признал его виновным в даче взятки должностному лицу и бегстве из-под стражи и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией всего личного имущества. В сообщении ОГП от 4 августа указывается, что Киевский апелляционный суд до сих пор пересматривает этот приговор.