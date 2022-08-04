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Екснардепу Шепелеву дали 15 років тюрми за вбивство голови наглядової ради АвтоКразБанку

Екснардепу Шепелеву дали 15 років тюрми за вбивство голови наглядової ради АвтоКразБанку
Олександр Шепелев в українському суді після затримання в лютому 2018 року. Фото: УП

Суд визнав депутата Верховної Ради 5-го та 6-го скликань Олександра Шепелева (обрався від Блоку Юлії Тимошенко) винним в організації вбивства в 2003 році голови наглядової ради ліквідованого нині АвтоКразБанку Сергія Кириченка.

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Як повідомляє Офіс генерального прокурора, суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна, окрім житла. Вирок набере законної сили після закінчення строку, який відведеного на подання апеляційної скарги, якщо її подано не буде.

Колишньому нардепові інкримінувалася частина 3 статті 27, пункти 6, 11 та 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу (організація замовного вбивства з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб).

"Будучи на той час власником закритого акціонерного товариства, народний обранець усував конкурента у сфері надання банківських послуг", - зазначають у ОГП.

Нагадаємо, що у липні 2013 року Шепелева затримали в Будапешті за підозрою, зокрема, в організації вбивства Кириченка, вбивства в 2006 році полковника МВС Романа Єрохіна, який викрив конвертцентр, власником якого був Шепелев, в розкраданні коштів Родовід Банку на 220 млн гривень та співучасті у розкраданні коштів рефінансування Нацбанку на 315 млн гривень в 2009 році.

В травні 2014 року після відмові у наданні притулку його екстрадували в Україну, де нардеп був заарештований, але зміг втекти з лікарні та загалом з України.

У березні 2015 року Шепелева затримали вже російські правоохоронці, а суд постановив екстрадувати його в Україну, однак той, за даними ЗМІ, пішов на угоду з Федеральною службою безпеки РФ і дав свідчення на ряд українських політиків, за що був випущений на свободу. Натомість вже у листопаді 2017 року в РФ запідозрили екснардепа в спробі дачі хабара чиновнику, а в грудні вирішили заарештувати, однак політик знову втік - вже назад до України.

В лютому 2018 року Шепелева затримали під Києвом. Як стверджували правоохоронці, при собі він мав, зокрема, посвідчення співробітника так званого "Міністерства державної безпеки ДНР", видане на інше ім'я.

7 серпня 2020 року Деснянський райсуд Києва визнав його винним у наданні хабаря службовій особі та втечу з-під варти й засудив до семи років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна. В повідомленні ОГП від 4 серпня вказується, що Київський апеляційний суд досі переглядає цей вирок.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов