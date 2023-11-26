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Главу KSG Agro оправдали по делу о пособничестве экс-нардепу Шепелеву в попытке похищения банкира Дядечко
Днепровский районный суд Киева 15 ноября признал председателя совета директоров холдинга KSG Agro Сергея Касьянова невиновным в пособничестве в законченном покушении на незаконное лишение свободы, задержание и привлечение в России к уголовной ответственности за якобы финансирование терроризма бывшего вице-президента Родовид Банка и экс-владельца банка “Союз” Сергея Дядечко, передает "Судебный репортер".
По версии обвинения, в апреле 2013 года бывший депутат Верховной Рады от Блока Юлии Тимошенко Александр Шепелев по телефону попросил своего друга и родственника Касьянова организовать платеж в размере 1,2 миллиона долларов для последующей передачи этих денег через своего кума Емельяна Захарова сотрудникам Федеральной службы безопасности РФ, чтобы те задержали и арестовали Дядечко по сфабрикованному делу и в дальнейшем его убили.
К тому времени Шепелев уже скрывался за границей от украинских правоохранителей и был объявлен в розыск после первого неудачного покушения на Дядечко, с которым экс-нардеп имел конфликт, и по подозрению в завладении средствами Родовид Банка. Известно, что сбежал из Украины он 18 ноября 2012 года.
Соответственно, самостоятельно проводить какие-либо финансовые операции от своего имени Шепелев в то время не мог, и потому обратился, как выявило следствие, к Касьянову. Последний, в свою очередь, дал указание должностным лицам подконтрольной ему швейцарской компании ICD Investments заключить фиктивный кредитный договор с компанией Triumpf Art Promotion Захарова на 1,5 миллиона долларов и под видом предоставления кредита обеспечил перечисление средств.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Для Шепелева были подготовлены фейковые, как установлено, документы о задержании и аресте Дядечко из-за его якобы причастности к финансированию подготовки теракта на посту патрульной службы "Кизляр" между Северной Осетией и Ингушетией в ночь 23 октября 2012 года (тогда от взрыва в прибывшем с ингушской стороны автомобиле, погиб лейтенант полиции - осетин Заур Джибилов, которому посмертно дали звание Героя РФ, а еще четверо полицейских были ранены).
Однако план Шепелева по задержанию Россией Дядечко по этому обвинению не удался по независимым от него причинам: по данным следствия, Руслан Хумакиев, который по состоянию на 2013 год был оперуполномоченным по особо важным делам 3-го отдела 3-го оперативно-розыскной части ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу ввел Шепелева в заблуждение, завладев уплаченными деньгами, и не совершив каких-либо действий, обусловленных преступным планом.
Касьянову инкриминировали совыполнение оконченного покушения на совершение преступления по части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), пособничество в законченном покушении на преступление по части 2 статьи 371 (заведомо незаконное содержание под стражей) и части 2 статьи 372 (привлечение заведомо невиновного в тяжком или особо тяжком преступлении к уголовной ответственности, сопряженное с искусственным созданием доказательств) Уголовного кодекса.
Бизнесмена обвиняли в том, что он перечислил средства, предназначенные для оплаты услуг исполнителей преступления. Ключевым для прокуратуры было доказать, действовал ли Касьянов, перечисляя эти деньги, с прямым умыслом на незаконное лишение свободы Дядечко.
Доказательств вины Касьянова не нашли
В суде предприниматель дал свои объяснения по переводу денег, выдвинув альтернативную версию событий. Он сообщил, что его компания действительно выдала кредит Triumpf Art Promotion, и поскольку эти деньги не были возвращены, ICD Investments инициировала в Швейцарии арбитражное производство.
В свою очередь, Захаров, по словам Касьянова, чтобы избежать каких-либо негативных последствий и не возвращать деньги, в 2015 году ликвидировал Triumpf Art Promotion и придумал историю для правоохранительных органов, будто кредитные средства использовались в качестве средств для совершения преступления.
Суд пришел к выводу, что преступный сговор Касьянова с Шепелевым не доказывается никакими доказательствами и даже опровергается записью их разговора, из которого следует, что эти лица находились в дружеских отношениях и общались на разные темы, в частности о политике, бизнесе, обсуждали потерпевшего Дядечко, с которым оба были знакомы длительное время, но не более того.
По мнению суда, прокурор, руководствуясь лишь собственным предположением, пытался доказывать, что перечисление денег указывает на участие Касьянова в преступлениях против Дядечко, хотя он мог действовать просто как распорядитель средств семьи Шепелевых.
В качестве доказательства прокуроры предоставили суду аудиозаписи разговоров Шепелева и Касьянова с флэш-накопителя, который потерпевший банкир якобы купил за 500 тысяч евро у незнакомца, представлявшегося то агентом спецслужб Великобритании, то российским хакером: мужчина утверждал, что имеет доступ к серверу, использовавшему в работе зашифрованных каналов связи IP-телефонии, которыми пользовался Шепелев после бегства из Украины.
Суд согласился с доводами защиты о сомнительности происхождения этих записей и признал их недопустимыми доказательствами. При этом сами аудиофайлы и стенограммы разговоров и не свидетельствовали о том, что Шепелев или другие лица доводили до сведения Касьянова преступный план по незаконному задержанию и привлечению Дядечко к уголовной ответственности в РФ.
Судьба Шепелева и приговоры по другим делам
Напомним, что в июле 2013 года Шепелев был задержан в Будапеште по подозрению, в частности, в организации убийства в 2003 году председателя наблюдательного совета ликвидированного ныне АвтоКразБанка Сергея Кириченко, убийства в 2006 году полковника МВД Романа Ерохина, разоблачившего конвертцентр Шепелева, хищении средств Родовид Банка на 220 миллионов гривен и соучастии в хищении средств рефинансирования Нацбанка на 315 миллионов гривен в 2009 году.
В мае 2014 года после отказа в предоставлении убежища его экстрадировали в Украину, где нардеп был арестован, однако смог снова сбежать из больницы и в целом из Украины.
В марте 2015 года Шепелева задержали уже российские правоохранители, а суд постановил экстрадировать его в Украину, однако тот, по данным СМИ, пошел на сделку с ФСБ РФ и дал показания на ряд украинских политиков, за что был выпущен на свободу. В ноябре 2017 года в РФ экс-нардепа заподозрили в попытке дачи взятки чиновнику, а в декабре решили арестовать, однако политик снова сбежал - уже обратно в Украину.
В феврале 2018 года Шепелев был задержан под Киевом. Как утверждали правоохранители, при себе он имел, в частности, удостоверение сотрудника так называемого "Министерства государственной безопасности ДНР", выданное на другое имя.
7 августа 2020 года Деснянский райсуд Киева признал его виновным в даче взятки должностному лицу и бегстве из-под стражи и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества.
В августе 2022 года Шепелева признали виновным в организации убийства упомянутого Кириченко и назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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