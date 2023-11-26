Главу KSG Agro оправдали по делу о пособничестве экс-нардепу Шепелеву в попытке похищения банкира Дядечко

Днепровский районный суд Киева 15 ноября признал председателя совета директоров холдинга KSG Agro Сергея Касьянова невиновным в пособничестве в законченном покушении на незаконное лишение свободы, задержание и привлечение в России к уголовной ответственности за якобы финансирование терроризма бывшего вице-президента Родовид Банка и экс-владельца банка “Союз” Сергея Дядечко, передает "Судебный репортер".

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

По версии обвинения, в апреле 2013 года бывший депутат Верховной Рады от Блока Юлии Тимошенко Александр Шепелев по телефону попросил своего друга и родственника Касьянова организовать платеж в размере 1,2 миллиона долларов для последующей передачи этих денег через своего кума Емельяна Захарова сотрудникам Федеральной службы безопасности РФ, чтобы те задержали и арестовали Дядечко по сфабрикованному делу и в дальнейшем его убили.

К тому времени Шепелев уже скрывался за границей от украинских правоохранителей и был объявлен в розыск после первого неудачного покушения на Дядечко, с которым экс-нардеп имел конфликт, и по подозрению в завладении средствами Родовид Банка. Известно, что сбежал из Украины он 18 ноября 2012 года.

Соответственно, самостоятельно проводить какие-либо финансовые операции от своего имени Шепелев в то время не мог, и потому обратился, как выявило следствие, к Касьянову. Последний, в свою очередь, дал указание должностным лицам подконтрольной ему швейцарской компании ICD Investments заключить фиктивный кредитный договор с компанией Triumpf Art Promotion Захарова на 1,5 миллиона долларов и под видом предоставления кредита обеспечил перечисление средств.

Для Шепелева были подготовлены фейковые, как установлено, документы о задержании и аресте Дядечко из-за его якобы причастности к финансированию подготовки теракта на посту патрульной службы "Кизляр" между Северной Осетией и Ингушетией в ночь 23 октября 2012 года (тогда от взрыва в прибывшем с ингушской стороны автомобиле, погиб лейтенант полиции - осетин Заур Джибилов, которому посмертно дали звание Героя РФ, а еще четверо полицейских были ранены).

Однако план Шепелева по задержанию Россией Дядечко по этому обвинению не удался по независимым от него причинам: по данным следствия, Руслан Хумакиев, который по состоянию на 2013 год был оперуполномоченным по особо важным делам 3-го отдела 3-го оперативно-розыскной части ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу ввел Шепелева в заблуждение, завладев уплаченными деньгами, и не совершив каких-либо действий, обусловленных преступным планом.

Касьянову инкриминировали совыполнение оконченного покушения на совершение преступления по части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), пособничество в законченном покушении на преступление по части 2 статьи 371 (заведомо незаконное содержание под стражей) и части 2 статьи 372 (привлечение заведомо невиновного в тяжком или особо тяжком преступлении к уголовной ответственности, сопряженное с искусственным созданием доказательств) Уголовного кодекса.

Бизнесмена обвиняли в том, что он перечислил средства, предназначенные для оплаты услуг исполнителей преступления. Ключевым для прокуратуры было доказать, действовал ли Касьянов, перечисляя эти деньги, с прямым умыслом на незаконное лишение свободы Дядечко.

Доказательств вины Касьянова не нашли

В суде предприниматель дал свои объяснения по переводу денег, выдвинув альтернативную версию событий. Он сообщил, что его компания действительно выдала кредит Triumpf Art Promotion, и поскольку эти деньги не были возвращены, ICD Investments инициировала в Швейцарии арбитражное производство.

В свою очередь, Захаров, по словам Касьянова, чтобы избежать каких-либо негативных последствий и не возвращать деньги, в 2015 году ликвидировал Triumpf Art Promotion и придумал историю для правоохранительных органов, будто кредитные средства использовались в качестве средств для совершения преступления.

Суд пришел к выводу, что преступный сговор Касьянова с Шепелевым не доказывается никакими доказательствами и даже опровергается записью их разговора, из которого следует, что эти лица находились в дружеских отношениях и общались на разные темы, в частности о политике, бизнесе, обсуждали потерпевшего Дядечко, с которым оба были знакомы длительное время, но не более того.

По мнению суда, прокурор, руководствуясь лишь собственным предположением, пытался доказывать, что перечисление денег указывает на участие Касьянова в преступлениях против Дядечко, хотя он мог действовать просто как распорядитель средств семьи Шепелевых.

В качестве доказательства прокуроры предоставили суду аудиозаписи разговоров Шепелева и Касьянова с флэш-накопителя, который потерпевший банкир якобы купил за 500 тысяч евро у незнакомца, представлявшегося то агентом спецслужб Великобритании, то российским хакером: мужчина утверждал, что имеет доступ к серверу, использовавшему в работе зашифрованных каналов связи IP-телефонии, которыми пользовался Шепелев после бегства из Украины.

Суд согласился с доводами защиты о сомнительности происхождения этих записей и признал их недопустимыми доказательствами. При этом сами аудиофайлы и стенограммы разговоров и не свидетельствовали о том, что Шепелев или другие лица доводили до сведения Касьянова преступный план по незаконному задержанию и привлечению Дядечко к уголовной ответственности в РФ.

Судьба Шепелева и приговоры по другим делам

Напомним, что в июле 2013 года Шепелев был задержан в Будапеште по подозрению, в частности, в организации убийства в 2003 году председателя наблюдательного совета ликвидированного ныне АвтоКразБанка Сергея Кириченко, убийства в 2006 году полковника МВД Романа Ерохина, разоблачившего конвертцентр Шепелева, хищении средств Родовид Банка на 220 миллионов гривен и соучастии в хищении средств рефинансирования Нацбанка на 315 миллионов гривен в 2009 году.

В мае 2014 года после отказа в предоставлении убежища его экстрадировали в Украину, где нардеп был арестован, однако смог снова сбежать из больницы и в целом из Украины.

В марте 2015 года Шепелева задержали уже российские правоохранители, а суд постановил экстрадировать его в Украину, однако тот, по данным СМИ, пошел на сделку с ФСБ РФ и дал показания на ряд украинских политиков, за что был выпущен на свободу. В ноябре 2017 года в РФ экс-нардепа заподозрили в попытке дачи взятки чиновнику, а в декабре решили арестовать, однако политик снова сбежал - уже обратно в Украину.

В феврале 2018 года Шепелев был задержан под Киевом. Как утверждали правоохранители, при себе он имел, в частности, удостоверение сотрудника так называемого "Министерства государственной безопасности ДНР", выданное на другое имя.

7 августа 2020 года Деснянский райсуд Киева признал его виновным в даче взятки должностному лицу и бегстве из-под стражи и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В августе 2022 года Шепелева признали виновным в организации убийства упомянутого Кириченко и назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник фото: ua.depositphotos.com