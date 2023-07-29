Остались лишь кости: киевлянина задержали за убийство и сожжение банкира (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция 28 июля задержала 51-летнего жителя Киева, причастного к убийству в своем загородном доме 49-летнего товарища, которые ранее был управляющим одним из банков в столице, хотя последние годы не работал.

Как сообщается в сообщении правоохранителей, сообщение о преступлении поступило утром 18 июля от жительницы села Ничеговка Козелецкой общины Черниговской области. Женщина обнаружила у местного кладбища следы пепелища, в котором находились кости и человеческий череп.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Черниговского райуправления полиции и криминалисты областной полиции. Полицейские обнаружили человеческие останки и ряд вещественных доказательств, в том числе следы обуви и автомобильных колес. Изъятое было направлено на проведение экспертных исследований.

На месте криминалисты установили, что погибшим был взрослый мужчина. На пепелище обнаружили остатки обуви 45-го размера, что стало весомой зацепкой в раскрытии преступления. Чтобы установить личность мужчины, полиция отработала сообщения обо всех пропавших без вести мужчинах в Черниговской, Киевской и Полтавской областях - это сотни людей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось выяснить, что убитый проживал в Киеве. В последний раз он выходил на связь 12 июля. О его исчезновении в полицию заявила сестра. При поддержке коллег из Киева черниговские правоохранители установили круг общения жертвы.

Оперативники выяснили, что перед исчезновением мужчина отдыхал со своим товарищем, после чего связь с ним прервалась. Полицейские проанализировали огромный массив информации и собрали все зацепки, которые могли помочь в раскрытии жестокого убийства.

Вероятного виновника в итоге задержали в его же доме. Полиция провела ряд обысков и собрала убедительную доказательную базу, свидетельствующую о причастности фигуранта к совершению убийства.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

Расследование ведется по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступления, ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Следственные действия продолжаются.

Как сообщили детали преступления в областной полиции, в ночь с 12 на 13 июля мужчины распивали алкоголь дома у подозреваемого, являющегося директором инвестиционного фонда с уставным капиталом более 500 миллионов гривен. В ходе внезапно возникшего конфликта злоумышленник схватил полено и забил им товарища до смерти, а поняв, что натворил, решил скрыть следы преступления.

14 июля, после покупки в гипермаркете горючих веществ и химсредств, за рулем собственного внедорожника он отправился в Черниговскую область. Оперативники выяснили, что его отец – родом именно из Ничеговки, потому подозреваемый хорошо знал эту местность.

По данным издания "Страна.ua", убитым является бывший заместитель правления Мотор Банка Александр Лапуцкий, а его другом и убийцей - директор инвестфонда по фамилии Хрол. Мотор Банк, напомним, принадлежит арестованному в октябре 2022 года уже бывшему президенту запорожского предприятия "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву.