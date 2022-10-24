Полиция раскрыла покушение на бизнесмена Сало, которого пытались взорвать в Киеве в 2019 году

Главное следственное управление и департамент уголовного розыска Нацполиции разоблачили организованную преступную группу, которая в 2019 году на выезде из Киева пыталась совершить заказное убийство бывшего совладельца харьковской фармацевтической группы компаний "Здоровье" Игоря Сало.

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Как сообщают в полиции, следствие установило, что в мае 2019 года члены преступной группы, в которую входили жители Харьковской области, получили заказ преступления за денежное вознаграждение.

Более полугода они тщательно готовились к преступлению: вели наблюдение за офисом и местожительством бизнесмена, изучали образ его жизни, маршруты движения и так далее. В начале ноября к бронированному автомобилю Mercedes-Benz S600 бизнесмена, остановившемуся на светофоре на Брест-Литовском шоссе близ села Чайки, вплотную подъехал мотоциклист и положил на крышу машины взрывчатку.

Через несколько секунд взрывчатка сдетонировала, в результате чего бизнесмен и его водитель получили многочисленные повреждения, а полицейский, по договору осуществлявший охрану, погиб.

Следователи совместно с оперативниками уголовного розыска в течение трех лет провели значительное количество следственных и розыскных действий, по результатам которых получили веские доказательства причастности к совершению этих особо тяжких преступлений двух жителей Харькова.

Однако один из подозреваемых после совершения преступления сбежал в Россию и принял ее гражданство, ныне он находится в розыске. Другой же соучастник исполнения заказного убийства сейчас взят под стражу.

Обоим фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 5 части 2 статьи 115 (умышленное убийство способом, опасным для жизни многих лиц), частью 2 статьи 15 и пунктами 1, 5, 6, 11, 12 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, по заказу группой лиц).

Также им инкриминируют часть 2 статьи 28 и часть 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами), часть 2 статьи 28 и часть 2 статьи 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества). Фигурантам грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

По местам жительства и регистрации подозреваемых проведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты дополнительные вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к совершению этих преступлений.