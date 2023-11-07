Суд объявил в розыск бывшего владельца Дельта банка Лагуна

Шевченковский районный суд Киева объявил в розыск находящегося за рубежом бывшего владельца АО Дельта банк Николая Лагуна.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов.

Решение об этом было принято 30 октября в рамках уголовного дела, в которое Лагуна обвиняется в выводе из банка 76,5 миллиона долларов.

Там отмечают, что такими действовали Лагун нанес банку убытки, повлекшие финансовую неплатежеспособность учреждения в 2015 году и приведшие к отсутствию необходимых средств для выполнения обязательств перед кредиторами при выводе банка с рынка.

Лагун – автор крупнейшего банкротства в украинском банковском секторе

Дельта Банк был признан неплатежеспособным еще в марте 2015 года (на тот момент это был 4-й по размеру активов банк в Украине). В октябре того же года финучреждение было решено ликвидировать.

Сразу после этого Лагун скрылся из Украины, однако вернулся в 2020 году.

В ноябре 2021 Лагуну сообщили о подозрении в растрате 1 млрд грн. Тогда же подозрения получили и два заместителя председателя совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

Сначала он был отправлен под домашний арест, однако впоследствии суд отпустил Лагуна под личное обязательство.

В апреле этого года в апреле полиция передала в суд два дела против Лагуна. Речь идет о выдаче кредита подконтрольной компании-нерезиденту, из-за чего из банка "утекло" 897 миллионов гривен, а также о сокрытии банкиром иностранного дохода в 153,5 миллиона гривен в 2015 году и, соответственно, неуплате с них налогов.

А в конце августа в суд передали еще одно дело против Лагуна о хищении денег из банка Дельта. Речь идет об сделке, в которой Лагун приказал подчиненным выдать кредит подконтрольному ему юридическому лицу, необоснованно получившему 430 миллионов гривен, из которых 199 миллионов не вернула.