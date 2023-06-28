Финансовый стресс от большого вторжения РФ оказался меньше, чем от ликвидации Дельта Банка

Индекс финансового стресса (ИФС) в результате полномасштабного вторжения РФ оказался меньше, чем от отнесения Дельта Банка к категории неплатежеспособных еще в марте 2015 года. Об этом свидетельствует опубликованный 28 июня отчет НБУ о финансовой стабильности. На первый взгляд, такие данные выглядят абсурдными, впрочем, для этого есть вполне логическое объяснение.

Как отметила первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, эффект от "Дельты" был настолько ощутим, потому что в то время банковская система не была очищенной, устойчивой и не имела достаточных запасов ликвидности и капитала.

"Скорее всего, система имела отрицательный капитал и никакого запаса ликвидности. И потому по сути банкротство крупного банка – на фоне событий конца 2013-го и начала 2014-го годов, когда и так наблюдались оттоки депозитов – стало шоковым событием. всех", – отвечает Рожкова на вопрос Delo.ua.

Она напоминает, что в то время Дельта Банк был крупным розничным банком с большим количеством депозиторов, которые в одночасье поняли, что гарантированно будут от Фонда гарантирования вкладов максимум 200 тыс. грн.

"Там был большой объем возвращавшихся депозитов. И все это в комплексе спровоцировало дополнительную волну оттоков депозитов. А такая дополнительная волна – при отсутствии запаса ликвидности – спровоцировала в целом для банков и НБУ много проблем. Я данные индекса могу объяснить именно так", – добавила она.

А полномасштабное вторжение, по ее словам, банки встретили в хорошей форме, имея и запасы капитала, и ликвидности, научившись работать благодаря технологиям удаленно.

"Сейчас банковская система вообще другая. И потому влияние полномасштабной войны на банки реализуется больше из-за снижения качества активов, из-за прямых потерь от войны. А тогда речь шла о панических настроениях населения, которые разрушили финансовую стабильность", - резюмировала Рожкова.

При этом она подчеркнула, что во время ликвидации "Дельты" в стране не было фиксированного курса. С началом полномасштабной войны Нацбанк его установил.

Директор Департамента финансовой стабильности Первин Дадашова, отвечая на наш вопрос, тоже подчеркнула, что в пике, состоявшемся в 2015 году, сыграл кумулятивный эффект.

"Индекс начал расти раньше. Система была крайне напряжена, начиная с событий на Грушевского. После произошло послабление, связанное с оптимизмом. И самое первое вторжение РФ начало усиливать стресс, разрушать финансовую систему. Индекс начал стремительно ползти вверх", – говорит она.

Другими словами, пик индекса в 2015 году стал последней каплей в чаше финансового стресса.

"После февраля 2022 года, несмотря на фиксированный курс, мы наблюдали очень взвешенное поведение домохозяйств. Люди снижали уровень стресса. Ликвидность не отплывала, а в начале не было банкротств. Индекс даже не дошел до крайней точки – единицы", – отметила Дадашова.

Таким образом, "абсурдность" графика ИФС, бросающаяся в глаза при первом взгляде, и объясняется тем, что Украина в финансовом плане была должным образом подготовлена.