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Фінансовий стрес від великого вторгнення РФ виявився меншим, аніж від ліквідації Дельта Банку
Індекс фінансового стресу (ІФС) внаслідок повномасштабного вторгнення РФ виявився меншим, аніж від віднесення Дельта Банку до категорії неплатоспроможних ще в березні 2015 року. Про це свідчить опублікований 28 червня звіт НБУ про фінансову стабільність. На перший погляд, такі дані виглядають абсурдними, втім для цього є цілком логічне пояснення.
Як зазначила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова, ефект від "Дельти" був настільки відчутним, бо на той час банківська система не була очищеною, стійкою і не мала достатніх запасів ліквідності й капіталу.
"Скоріш за все, система мала від'ємний капітал і жодного запасу ліквідності. І тому по суті банкрутство великого банку – на тлі подій кінця 2013-го й початку 2014-го років, коли й так спостерігалися відтоки депозитів – стало шоковою подією. Для всіх", – відповідає Рожкова на запитання Delo.ua.
Вона нагадує, що в той час Дельта Банк був крупним роздрібним банком з великою кількістю депозиторів, які в один момент зрозуміли, що гарантовано матимуть від Фонду гарантування вкладів щонайбільше 200 тис. грн.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Там був великий обсяг депозитів, що не поверталися. І все це в комплексі спровокувало додаткову хвилю відтоків депозитів. А така додаткова хвиля – за відсутності запасу ліквідності – спровокувала в цілому для банків і НБУ багато проблем. Я дані індексу можу пояснити саме так", – додала вона.
А повномасштабне вторгнення, за її словами, банки зустріли в гарній формі, маючи і запаси капіталу, і ліквідності, навчившись працювати завдяки технологіям віддалено.
"Зараз банківська система взагалі інша. І тому вплив повномасштабної війни на банки реалізується більше через зниження якості активів, через прямі втрати від війни. А тоді йшлося про панічні настрої населення, які зруйнували фінансову стабільність", – резюмувала Рожкова.
При цьому вона підкреслила, що на час ліквідації "Дельти" в країні не було фіксованого курсу. З початком повномасштабної війни Нацбанк його встановив.
Директор Департаменту фінансової стабільності Первін Дадашова, відповідаючи на наше запитання, теж підкреслила, що в піку, який відбувся 2015 року, зіграв кумулятивний ефект.
"Індекс почав зростати раніше. Система була вкрай напружена, починаючи з подій на Грушевського. Опісля сталося послаблення, пов’язане з оптимізмом. І саме перше вторгнення РФ почало підсилювати стрес, руйнувати фінансову систему. Індекс почав стрімко повзти вгору", – каже вона.
Іншими словами, пік індексу в 2015 році став останньою краплею в чаші фінансового стресу.
"Після лютого 2022 року, попри фіксований курс, ми спостерігали дуже виважену поведінку домогосподарств. Люди знижували рівень стресу. Ліквідність не відпливала, а на початку не було банкрутств. Індекс навіть не дійшов до крайньої точки – одиниці", – зазначила Дадашова.
Таким чином "абсурдність" графіку ІФС, що впадає у вічі при першому погляді, і пояснюється тим, що Україна в фінансовому плані була належно підготовлена.