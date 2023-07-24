В суд передали еще одно дело против Лагуна о хищении денег из Дельта Банка

Управление расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Нацполиции завершило расследование в рамках еще одного уголовного производства, связанного с банкротством Дельта Банка, и передало дело в суд.

Как говорится в сообщении правоохранителей, преступную схему организовал бывший владелец банковского учреждения Николай Лагун, занимавший должность и председателя наблюдательного совета, вместе с сообщниками - двумя заместителями председателя совета директоров и должностным лицом банка, одновременно занимавшим должность директора общества.

Установлено, что в течение 2012-2013 годов глава набсовета Дельта Банка дал незаконное указание подчиненным выдать кредит подконтрольному ему юридическому лицу, необоснованно получившему 430 миллионов гривен, из которых не было возвращено 199 миллионов.

Также, заключив заведомо невыгодный договор об уступке прав требований по кредитному договору по цене существенно ниже реальной стоимости, они завладели средствами в сумме около 29 миллионов гривен.

Кроме того, в течение 2014-2015 годов по аналогичной преступной схеме в результате уступки задолженности по кредитному договору в пользу подконтрольного юрлица должностные лица банка завладели при пособничестве директора подконтрольной компании 19 миллионами гривен.

В общей сложности собраны доказательства присвоения Лагуном более 250 миллионов гривен в преступном сговоре с заместителями председателя совета директоров и директором подконтрольного юрлица.

Дело расследовали по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и части 1 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в апреле полиция передала в суд два дела против Лагуна. Речь идет о выдаче кредита подконтрольной компании-нерезиденту, из-за чего из банка "утекло" 897 миллионов гривен, а также о сокрытии банкиром иностранного дохода в 153,5 миллиона гривен в 2015 году и, соответственно, неуплате с них налогов.

Сам Дельта Банк, отметим, был признан неплатежеспособным еще в марте 2015 года (на тот момент это был 4-й по размеру активов банк в Украине). Сразу после этого Лагун сбежал из Украины. В октябре того же года финучреждение было решено ликвидировать. Впрочем, эта процедура пока так и не завершена. Лагун же вернулся в Украину весной 2020 года, но в октябре 2021-го получил подозрение в хищении более 1 миллиарда гривен. Сначала он был отправлен под домашний арест, однако впоследствии суд отпустил Лагуна под личное обязательство.