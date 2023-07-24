До суду передали ще одну справу проти Лагуна про розкрадання грошей з Дельта Банку

Управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Нацполіції завершило розслідування у ще одному кримінальному провадженні, пов’язаному із банкрутством Дельта Банку, та передало справу до суду.

Як ідеться у повідомленні правоохоронців, злочинну оборудку організував колишній власник банківської установи Микола Лагун, який обіймав посаду й голови спостережної ради, разом зі спільниками - двома заступниками голови ради директорів та службовою особою банку, яка одночасно обіймала посаду директора товариства.

Встановлено, що протягом 2012-2013 років голова спостережної ради Дельта Банку надав незаконну вказівку підлеглим видати кредит підконтрольній йому юридичній особі, яка необґрунтовано одержала 430 мільйонів гривень, з яких не повернула 199 мільйонів.

Також, уклавши завідомо невигідний договір про відступлення прав вимог за кредитним договором, за ціною, суттєво нижчою за реальну вартість, вони заволоділи коштами в сумі близько 29 мільйонів гривень.

Крім того, протягом 2014-2015 років за аналогічною злочинною схемою в результаті відступлення заборгованості за кредитним договором на користь підконтрольної юрособи службові особи банку заволоділи за пособництва директора підконтрольної компанії 19 мільйонами гривень.

Загалом зібрано докази привласнення Лагуном понад 250 мільйонів гривень у злочинній змові з заступниками голови ради директорів та директором підконтрольної юридичної особи.

Справу розслідували за частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та частиною 1 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу. Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у квітні поліція передала до суду дві справи проти Лагуна. Йдеться про видачу кредиту підконтрольній компанії-нерезиденту, через що з банку "витікло" 897 мільйонів гривень, а також про приховування банкіром іноземного доходу в 153,5 мільйона гривень в 2015 році та, відповідно, несплату з них податків.

Сам Дельта Банк, зазначимо, було визнано неплатоспроможним ще у березні 2015 року (на той момент це був 4-й за розміром активів банк в Україні). Відразу після цього Лагун втік з України. В жовтні того ж року фінустанову було вирішено ліквідувати. Втім, ця процедура наразі так і не завершена. Лагун же повернувся до України навесні 2020 року, але в жовтні 2021-го отримав підозру в розкраданні більше 1 мільярда гривень. Спочатку його відправили під домашній арешт, однак згодом суд відпустив Лагуна під особисте зобов'язання.