АРМА выбрало оценщика для ТРЦ Gulliver

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) провело конкурс по отбору оценщика ТРЦ Gulliver. Из четырех претендентов победителем конкурса избран ЧП "Бизнес Консалтинг".

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Она отметила, что по результатам проведения конкурсного отбора субъектов оценочной деятельности по оценке этого торгово-офисного комплекса из четырех претендентов победителем конкурса избран ЧП "Бизнес Консалтинг".

Второе место занял ООО "Консалтинговая компания "Остров".

"После осуществления независимой оценки актива АРМА объявит конкурс на отъем управляющего ТРЦ Gulliver. Все желающие смогут принять в нем участие и посоревноваться за возможность управлять одним из крупнейших ТРЦ столицы", — подчеркнула Дума.

Она добавила, что квалификационные требования к соискателям будут объявлены позже.

По словам Думы, не смотря на сопротивление владельцев ТРЦ Gulliver, АРМА продолжает процесс обзора актива.

Руководство Gulliver обвиняют в уклонении от уплаты налогов

Напомним, 9 апреля 2024 года Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора и наложил арест на имущество ООО "Три О", в том числе на ТРЦ Gulliver в Киеве, площадь которого составляет 151,8 тысячи квадратных метров.

Правоохранители установили, что в течение 2019-2021 годов руководство ТРЦ заключало договоры с подконтрольными субподрядными компаниями, часть из которых имела признаки фиктивности и транзитности. Договоры касались предоставления разных услуг и приобретения материальных ценностей.

Это и стало предметом расследования детективов Бюро экономической безопасности, которые в 2023 году сообщили о подозрении генеральному директору ООО "Три О" Ирине Круппе в уклонении от уплаты налогов на 146 миллионов гривен.

Позже, 24 апреля, Офис генерального прокурора инициировал передачу ТРЦ Gulliver бизнесмена Виктора Полищука, владельца сети магазинов "Эльдорадо", в АРМА. Ходатайство было подано в Шевченковский районный суд Киева в рамках уголовного расследования БЭБ по уклонению руководством ТРЦ от уплаты налогов.

Уже 3 июня суд рассмотрел ходатайство ОГП о передаче ТРЦ в управление АРМА и удовлетворил ходатайство в рамках уголовного производства, но вопрос о реализации имущества суд не решал. Прокурор отметил, что требовалась только передача ТРЦ в управление АРМА, а не его реализация.

Добавим, что судебное постановление также предусматривает, что АРМА должно проводить периодические проверки эффективности управления арестованными активами не реже одного раза в месяц. Также досудебное расследование охватывает не только уклонение от уплаты налогов и сборов, но и легализацию имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах.