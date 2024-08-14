АРМА обрало оцінювача для ТРЦ Gulliver

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело конкурс з відбору оцінювача ТРЦ Gulliver. З поміж чотирьох претендентів переможцем конкурсу обрано ПП "Бізнес Консалтинг".

Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

Вона зауважила, що за результатами проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності щодо оцінення цього торговельно-офісного комплексу з поміж чотирьох претендентів переможцем конкурсу обрано ПП "Бізнес Консалтинг".

Друге місце посів ТОВ "Консалтингова компанія "Острів".

"Після здійснення незалежної оцінки активу АРМА оголосить конкурс на відібрання управителя ТРЦ Gulliver. Усі охочі зможуть прийняти в ньому участь та позмагатися за можливість управляти одним із найбільших ТРЦ столиці", - підкреслила Дума.

Вона додала, що кваліфікаційні вимоги до претендентів будуть оголошені пізніше.

За словами Думи, не дивлячись на супротив власників ТРЦ Gulliver, АРМА продовжує процес огляду активу.

Керівництво Gulliver звинувачують в ухиленні від сплати податків

Нагадаємо, 9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора і наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема на ТРЦ Gulliver у Києві, площа якого становить 151,8 тисячі квадратних метрів.

Правоохоронці встановили, що протягом 2019-2021 років керівництво ТРЦ укладало договори з підконтрольними субпідрядними компаніями, частина з яких мала ознаки фіктивності та транзитності. Договори стосувалися надання різних послуг і придбання матеріальних цінностей.

Це й стало предметом розслідування детективів Бюро економічної безпеки, які в 2023 році повідомили про підозру генеральній директорці ТОВ "Три О" Ірині Круппі в ухиленні від сплати податків на 146 мільйонів гривень.

Пізніше, 24 квітня Офіс генерального прокурора ініціював передачу ТРЦ Gulliver бізнесмена Віктора Поліщука, власника мережі магазинів "Ельдорадо", до АРМА. Клопотання було подано до Шевченківського районного суду Києва в рамках кримінального розслідування БЕБ щодо ухилення керівництвом ТРЦ від сплати податків.

Вже 3 червня суд розглянув клопотання ОГП про передачу ТРЦ в управління АРМА та задовольнив клопотання в рамках кримінального провадження, але питання про реалізацію майна суд не вирішував. Прокурор зазначив, що вимагалася лише передача ТРЦ в управління АРМА, а не його реалізація.

Додамо, що судова ухвала також передбачає, що АРМА має здійснювати періодичні перевірки ефективності управління арештованими активами не рідше одного разу на місяць. Також досудове розслідування охоплює не тільки ухилення від сплати податків та зборів, але і легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом у особливо великих розмірах.