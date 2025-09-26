Запланована подія 2

Дания выделяет более 400 млн евро в поддержку украинской оборонной промышленности

Фото: Freepik

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил о дополнительной поддержке украинской оборонной промышленности в рамках пакета помощи XXVII. Дания выделяет почти 1,6 млрд крон (более 400 млн евро) для поддержки украинской оборонной промышленности.

Как пишет Delo.ua, сообщает прессслужба Минобороны Дании.

Пакет помощи Дании Украине

Эти средства направлены на поддержку производственных мощностей Украины и обеспечение быстрых поставок вооружения для нужд в поле боя.

Кроме того, пакет помощи предусматривает еще 1,1 млрд датских крон на другие виды поддержки.

"Лучший способ усилить обороноспособность Украины здесь и сейчас - это поддержать собственную оборонную промышленность. Я только что был в Киеве и видел, какие изменения происходят благодаря отечественным производителям вооружений. Мы сейчас инвестируем в украинские компании, которые производят то, что на самом деле нужно Украине", - подчеркнул министр иностранных дел Дании Ласен Льок.

Пакет пособий финансируется через Украинский фонд. В рамках этого пакета Дания уже запланировала военную поддержку Украины на сумму около 70,3 млрд датских крон в период с 2022 по 2028 год.

Напомним, Дания выделяет 375 миллионов евро на трехлетнюю программу Ukraine Transition Program, которая предусматривает поддержку устойчивости и раннего обновления, энергетическую безопасность и переход на зеленую энергетику, а также развитие институтов.

Автор:
Ольга Опенько