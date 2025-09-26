Данія виділяє понад 400 млн євро на підтримку української оборонної промисловості

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен повідомив про додаткову підтримку української оборонної промисловості у рамках пакету допомоги XXVII. Данія виділяє майже 1,6 мільярда крон (понад 400 млн євро) для підтримки української оборонної промисловості.

Як пише Delo.ua, про повідомляє пресслужба Міноборони Данії.

Пакет допомоги Данії Україні

Ці кошти спрямовані на підтримку виробничих потужностей України та забезпечення швидких поставок озброєння для потреб на полі бою.

Окрім того, пакет допомоги передбачає ще 1,1 мільярда данських крон на інші види підтримки.

"Найкращий спосіб посилити обороноздатність України тут і зараз - це підтримати власну оборонну промисловість. Я щойно був у Києві і на власні очі бачив, які зміни відбуваються завдяки вітчизняним виробникам озброєнь. Ми зараз інвестуємо в українські компанії, які виробляють те, що насправді потрібно Україні", - наголосив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Пакет допомоги фінансується через Український фонд. В межах цього пакету Данія вже запланувала військову підтримку України на суму приблизно 70,3 млрд данських крон у період з 2022 по 2028 рік.

Нагадаємо, Данія виділяє 375 мільйонів євро на трирічну програму Ukraine Transition Program, яка передбачає підтримку стійкості та раннього відновлення, енергетичну безпеку та перехід на зелену енергетику, а також розвиток інституцій.