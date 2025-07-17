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ООН виділяє $277,7 млн на підтримку українців у зимовий період: яка допомога буде надана
Організація Об’єднаних Націй та гуманітарні партнери представили план на осінньо-зимовий період 2025–2026 років, яким передбачена підтримка найбільш уразливих верств населення в Україні на $277,7 мільйонів.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ООН.
Зазначається, що мільйони українців через виклики війни залишилися без домівок, не мають надійного теплопостачання бо коштів на сплату комунальних послуг. З настанням холодів ці ризики посилюються, особливо для:
- мешканців прифронтових районів,
- внутрішньо переміщених осіб у місцях тимчасового проживання,
- людей похилого віку та осіб з інвалідністю,
- багатодітних родин,
- громад зі значно пошкодженою інфраструктурою.
Яка допомога буде надана
Як наголосив координатор ООН з гуманітарних питань в Україні Маттіас Шмале, з настанням холодів мільйонам людей в Україні буде складно забезпечити тепло в оселях. Тому ООН планує допомогти тим, хто найбільше цього потребує.
Гуманітарні організації зосередяться на:
- утепленні та ремонті пошкодженого житла,
- наданні обігрівачів, палива, ковдр та теплого одягу,
- утепленні домівок та місць тимчасового проживання на випадок сильних морозів,
- наданні грошової допомоги для оплати комунальних послуг.
"Кожна зима — це нове випробування для людей, уже виснажених роками війни. Своєчасне фінансування та тісна співпраця з нашими партнерами мають вирішальне значення, аби встигнути допомогти тим, хто найбільше цього потребує, до настання морозів", - підкреслив Шмале.
Нагадаємо, Ізраїль заявив про надання додаткової гуманітарної допомоги Україні. Зокрема, йдеться про системи водопостачання, призначені для сотень тисяч жителів східних областей, де інфраструктура водопостачання постраждала від російських обстрілів.