ООН виділяє $277,7 млн на підтримку українців у зимовий період: яка допомога буде надана

Організація Об’єднаних Націй та гуманітарні партнери представили план на осінньо-зимовий період 2025–2026 років, яким передбачена підтримка найбільш уразливих верств населення в Україні на $277,7 мільйонів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ООН.

Зазначається, що мільйони українців через виклики війни залишилися без домівок, не мають надійного теплопостачання бо коштів на сплату комунальних послуг. З настанням холодів ці ризики посилюються, особливо для:

мешканців прифронтових районів,

внутрішньо переміщених осіб у місцях тимчасового проживання,

людей похилого віку та осіб з інвалідністю,

багатодітних родин,

громад зі значно пошкодженою інфраструктурою.

Яка допомога буде надана

Як наголосив координатор ООН з гуманітарних питань в Україні Маттіас Шмале, з настанням холодів мільйонам людей в Україні буде складно забезпечити тепло в оселях. Тому ООН планує допомогти тим, хто найбільше цього потребує.

Гуманітарні організації зосередяться на:

утепленні та ремонті пошкодженого житла,

наданні обігрівачів, палива, ковдр та теплого одягу,

утепленні домівок та місць тимчасового проживання на випадок сильних морозів,

наданні грошової допомоги для оплати комунальних послуг.

"Кожна зима — це нове випробування для людей, уже виснажених роками війни. Своєчасне фінансування та тісна співпраця з нашими партнерами мають вирішальне значення, аби встигнути допомогти тим, хто найбільше цього потребує, до настання морозів", - підкреслив Шмале.

Нагадаємо, Ізраїль заявив про надання додаткової гуманітарної допомоги Україні. Зокрема, йдеться про системи водопостачання, призначені для сотень тисяч жителів східних областей, де інфраструктура водопостачання постраждала від російських обстрілів.