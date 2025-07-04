Ізраїль передасть Україні системи водопостачання для постраждалих від обстрілів регіонів

Ізраїль заявив про надання додаткової гуманітарної допомоги Україні. Зокрема, йдеться про системи водопостачання, призначені для сотень тисяч жителів східних областей, де інфраструктура водопостачання постраждала від російських обстрілів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Міністерство закордонних справ Ізраїлю.

Глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар 3 липня повідомив послу України в Ізраїлі Євгену Корнійчуку, що він доручив зовнішньополітичному відомству надати Україні через MASHAV (Національне агентство допомоги Ізраїлю при МЗС) пакет допомоги, який забезпечить системи питного водопостачання для сотень тисяч людей у районах, що постраждали від російських бомбардувань.

У повідомленні зазначено, що пакет допомоги буде виділено з бюджету МЗС. Він включатиме низку систем водопостачання, кожна з яких зможе забезпечити водою десятки тисяч людей. Ці питні системи будуть встановлені у східних областях України, де інфраструктура постраждала внаслідок обстрілів РФ.

Як Ізраїль допомагає Україні

З лютого 2022 року, від початку повномасштабної війни, Ізраїль вже надав Україні значну гуманітарну допомогу. Вона включала організацію повітряних та наземних "мостів" для постачання продовольства, медикаментів та іншого необхідного обладнання.

У перші місяці війни також функціонував польовий госпіталь, а в першому кварталі 2025 року сотні генераторів було розподілено серед регіонів, що постраждали від обстрілів.

Нагадаємо, у Миколаївській області активно триває будівництво нового магістрального водогону, який має забезпечити регіон питною водою вже цього літа. Роботи ведуться безперервно, у дві зміни.