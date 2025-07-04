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Израиль передаст Украине системы водоснабжения для пострадавших от обстрелов регионов

Израиль предоставит Украине дополнительную гуманитарную помощь
Израиль предоставит Украине дополнительную гуманитарную помощь / Depositphotos

Израиль заявил о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи Украине. В частности, речь идет о системах водоснабжения, предназначенных для сотен тысяч жителей восточных областей, где инфраструктура водоснабжения пострадала от российских обстрелов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство иностранных дел Израиля .

Глава МИД Израиля Гидеон Саар 3 июля сообщил послу Украины в Израиле Евгению Корнийчуку, что он поручил внешнеполитическому ведомству предоставить Украине через MASHAV (Национальное агентство помощи   Израиля   при МИДе) пакет помощи, который обеспечит системы питьевого водоснабжения для сотен тысяч человек в районах, пострадавших от российских бомбардировок.

В сообщении говорится, что пакет помощи будет выделен из бюджета МИД. Он будет включать в себя ряд систем водоснабжения, каждая из которых сможет обеспечить водой десятки тысяч человек. Эти питьевые системы будут установлены в восточных областях Украины, где инфраструктура пострадала в результате обстрелов РФ.

Как Израиль помогает Украине

С февраля 2022, с начала полномасштабной войны, Израиль уже оказал Украине значительную гуманитарную помощь. Она включала в себя организацию воздушных и наземных "мостов" для поставки продовольствия, медикаментов и другого необходимого оборудования.

В первые месяцы войны также функционировал полевой госпиталь, а в первом квартале 2025 года сотни генераторов были распределены среди пострадавших от обстрелов регионов.

Напомним, в Николаевской области активно продолжается строительство нового магистрального водопровода, который должен обеспечить регион питьевой водой уже этим летом. Работы ведутся непрерывно, в две смены.

Автор:
Татьяна Бессараб